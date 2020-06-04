大鐘獎多圖｜李炳憲鄭有美封影帝影后　朴春暴脹行紅地氈成焦點

受新冠肺炎疫情影響，韓國大鐘獎今次首次以無觀眾的形式舉辦活動，以減低傳播及感染的風險，更是自1962年以後首次以該方式進行。

韓國第56屆大鐘獎電影節邀靖了李炳憲、丁海寅、文佳煐、歌手朴春等明星現身紅地氈，事實上大鐘獎是韓國最具影響力和權威的電影頒獎禮之一，不過今年現身的明星少之又少，較為黯淡。

李炳憲都有玩身紅地毯。（Sportchosun）

韓國電影《上流寄生族》繼續乘勝追擊，橫掃最佳電影、最佳導演、最佳劇本、最佳女配角、最佳音樂獎等5大獎項，李炳憲則是繼2012年《雙面君王》（台譯）後，憑《白頭山：火山浩劫》二度奪下大鐘獎影帝，他表示：「《白頭山：火山浩劫》是部災難電影，但我們的現實生活似乎比任何一部電影都更糟。雖然頒獎典禮並不陌生，但今天卻感到特別陌生，希望早日迎來能和大家一起笑、喊和感動的日子。」

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鄭有美首奪金鐘獎影后。（鄭有美IG）

另外三度跟孔劉合作的鄭有美，憑電影《82年生的金智英》贏走最佳女主角，不過當晚未能出席的她只好交由代理領獎，導演表示：「聽到這個消息，鄭有美應該會非常高興，作為導演這個獎項對我來說非常光榮，鄭裕美演員再次感謝你。」而《82年生的金智英》在韓國一值備受批評和關注，挑戰着極重男人主義的韓國社會觀念，作品更被稱為是「鄭有美賭下演員生涯而接下的電影」。

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丁海寅憑《柳烈的音樂專輯》（台譯）奪得最佳新人獎。（丁海寅IG）

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