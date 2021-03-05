與鍾培生簽生死狀打擂台戰　林作認為錢：你畀一百萬咁我死都要打

撰文： 董欣琪 最後更新日期： 2021-03-05 17:45

鍾培生與林作的百萬擂台大戰今日（5日）舉行記者會，這場「林鍾大戰」掀起全城熱議，雙方就拳賽簽訂合約，而合約列明8條規例，拳賽將分為4回合，每回合兩分鐘進行等。鍾培生與林作連日來在網上隔空開火，而林作在接受《香港01》訪問時透露會跟向柏榮師傅操練，更表現得信心十足：「我覺得十拿九穩，下個禮拜開始嚴格嘅操練，今個禮拜我哋傾好晒嚟緊嘅策略，所以都期待。（記者會火藥味好濃，當日更加？）梗係會啦，今日係前戲，真係打嘅時候我諗真係十級架喇，呢個程度好閒。（鍾生成日話睇你唔順眼？）我覺得好正常，反映住好多未必有我咁叻嘅人嘅妒忌心，人之常情，我唔怪佢。（係咪都當係生意？）呢場比賽我絕對係因為錢而加入嘅，如果你畀一皮畀我我死都唔會同你打嘅，你畀一百萬我咁我死都要同你打。」

林作直認為錢加入拳賽。（葉志明攝）

對於今次參加拳賽，林作表示屋企人都好支持：「都係睇錢份上囉，至於我嘅生死同輸贏佢哋唔係睇得好重嘅。（媽咪今日都嚟支持你？）佢嚟唔係支持，睇下幾時有票收啫，係咪真係有一百萬。（裕美係咪都有同你打氣？）有呀有呀，佢好支持我呀，都多謝佢，佢都會同我練。（贏咗係咪會結婚呀？）我基本上喺屋企都經常打贏，所以都未結婚，應該唔係好關事。」

記者會上火藥味甚濃。（葉志明攝）

而林作媽媽都有到場支持，更表示擔心兒子的安全：「之前係支持佢，後尾有啲擔心囉，真係嚟真，要度好會發生咩事呀，咁我都要了解多啲呀嘛，我都要嚟睇下咩情況，咁我睇香港咁多記者支持佢，呢個賽事都係要打，但係雙方之間就要溝通好，安全問題啦，大家都要睇下點樣講究。第二呢就係畀到香港人開心娛樂，你既然講咗出去就要做，唔好半路退出，咁就唔係林作做嘢嘅方向。佢做人就係咩都好好強，咩都要爭第一，包括考大學呀，做保險呀，做任何嘢佢唔輸得嘅，所以呢點係我個仔最有信心嘅。（今日嚟到有冇放心啲呀？）今日第一次見鍾生，我覺得鍾生好似都操得好Fit喎，所以都有少少擔心。」

林作媽媽都有到場支持。（葉志明攝）

合約列明免除各方因拳擊賽事引致拳手死亡或受傷的任何責任，包括但不限於所有日後之法律追討賠償等，拳手亦不可向主辦方及有關人士追討，對於雙方簽好「生死狀」，林作媽媽都好擔憂：「一簽完嗰下嚇死我喇，希望我個仔今次得啦。（但如果佢受傷都好驚喎？）係呀，我得一個仔，如果佢受傷我就唔知點好喇。（頭先林作講笑話媽咪嚟係為錢，你係咪都好想佢贏到嗰一百萬呀？）係呀係呀，梗係啦，人贏咗嗰下好有成就感，所以我都希望佢贏呀。既然能夠出嚟挑戰呢個賽事，我希望佢贏返嚟囉。（為咗鼓勵佢有冇同裕美一齊支持下佢呀？）咁我就同佢冇關係喇，佢還佢，我還我呀，我同佢感情嘅事冇關係囉，唔傾嗰啲嘢。」

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