早前孫慧雪在Facebook上為患癌前TVB同事籌款,受到各界關注,人稱保險界「抽水王」的林作當然也有在其Facebook談及此事,還不忘推銷自己的保險業務。同時間與林作於擂台「見面」對戰的鍾培生,對林作的言論也十分不齒,在IG上公開用粗口鬧他XX:「真係正XX,will seriously break this piece of xxxx.」