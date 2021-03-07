陳瀅隔離期間收花收禮物　IG欲蓋彌彰唔tag方力申更顯曖昧關係

撰文： 趙允琳 最後更新日期： 2021-03-07 22:00

陳瀅（Jeannie）由加拿大回港後隨即在酒店接受21日的隔離生活，不過幸好她勝在朋友夠多，就算被困酒店三星期依然不缺日用品，食物、零食、飲品、酒、花束等一應俱全。今日（7日）是Jeannie隔離的第12日，她在Instagram發文感謝每一位幫助她度過艱難時刻的好友，包括陳嘉寶、何雁詩、方力申、「老公」Howie和幾位圈外好友，不過在她上載的照片中似乎暗藏玄機。

陳瀅（Jeannie）早前飛返加拿大探望婆婆，在當地休息兩個多月後終於返港，並展開為期21日的隔離生活。（IG/ @missjni）

陳瀅上載多張在酒店隔離時收到的禮物，更特意tag上送禮物的人，包括陳嘉寶和陳嘉寶老公黃頌祈送的水果、「老公」Howie送的零食、造型師Derek送的珍珠奶茶和薯片、好友Amanda送的壽司，以及何雁詩送的一箱白酒，就連熊熊毛公仔「bearlie」都有交代是嫲嫲多年前送給自己的畢業禮物，唯獨沒有提起方力申送了甚麼給自己，而她收到的禮物當中亦只有元宵節時收到的花束「無人認領」，似乎有欲蓋彌彰之嫌。

Post上有tag到方力申。（IG@missjni截圖）

陳瀅上載多張在酒店隔離時收到的禮物，不過並沒有說這紮花由誰所送。（IG/ @missjni）

陳瀅前幾日特意上載與這紮花的合照。（IG/ @missjni）

陳瀅於元宵節收到這紮花。（IG/ @missjni）

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陳瀅的感情世界向來受到外界關注，她雖然多次公開叫男性友人Howie做「老公」，不過其實很大可能他只是煙幕，陳瀅真正的對象另有其人。方力申於2019年11月參加游泳環島遊時，陳瀅不但特意到岸邊為他打氣，更送上一個擁抱而傳出緋聞。之後兩人同時上TVB節目《Tiger's Talk》，陳瀅更大爆小方曾經相約她單獨食飯有意追自己，被Bob林盛斌問到心中有沒有標準人選時更毫不猶疑指住方力申：「我成日都溝佢，你哋唔覺架咩？我覺得佢真係好男仔，好心地就唔講，不過佢除咗好心地我諗唔到啲咩。」

陳瀅多次公開叫男性友人Howie做「老公」，可能只是煙幕。（Instagram：@howzda）

陳瀅曾經自爆方力申想約自己單獨食飯。(myTV super截圖）

雖然該集節目方力申都專程表現尷尬，但他和陳瀅之後關係似乎變得親密，周不時都互相去對方Instagram留下曖昧留言和耐人尋味的表情符號，其中上月情人節時方力申於陳瀅Instagaram留下「Happy Valentine's Day」以及三個愛心而令人遐想，上星期方力申40歲生日時，陳瀅更在一大片祝福留言中留下慶祝、愛心和蛋糕的表情符號零舍顯眼。

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