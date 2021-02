撰文: 趙允琳 最後更新日期: 2021-02-15 12:56

陳瀅(Jeannie)於去年12月疫情底下飛去加拿大探婆婆,不但在當地過聖誕、新年和農曆新年,就連全年最甜蜜的日子情人節都要獨自過。聲稱單身陳瀅從來不缺追求者,例如陳家樂和羅天宇等等,更曾經一度傳出她與何猷亨有望復合,不過陳瀅似乎終於在今個情人節宣布脫單!

陳瀅難道有好事宣布?(Instagram:@missjni)

陳瀅在Instagram上載多張捧着玫瑰花的照片,其中一紮巨型的夢幻白色和粉紅色的玫瑰花由好友Amanda所贈,而另一隻紅色玫瑰花則由她曾公開叫「老公」的男性好友Howie所贈。陳瀅捧着花束愛不釋手,更大方分享「老公」親手所寫的卡片,「情人節快樂wifey(老婆),請你快點回家,我很想你!」她更特意在情人節於照片上標籤對方,更表示「沉醉於我最愛的人的愛之中,情人節快樂!」(showered with love by my favorites, happy valentine’s day!)難道曾經「落閘」拒絕發展的人已經成功取得陳瀅歡心?

