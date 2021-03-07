《尋秦記》「趙雅」56歲雪梨凍齡20年仙氣依舊　透露將與女兒同台

撰文： 林迅景 最後更新日期： 2021-03-07 20:23

56歲雪梨（嚴慧明）在80，90年代紅極一時，參演過TVB《親情》、《千王之王》以及ATV的《勝者為王》等多套膾炙人口的劇集，在《神鵰俠侶》中飾演的李莫愁以及《尋秦記》中的趙雅更可稱得上是她的代表作，也成為了家傳互曉的角色，不過在2017年拍完ViuTV劇《詭探》以及港台的《忘憂理髮店》就絕少出席公開活動。

《尋秦記》趙雅真係好靚。（電視截圖）

今日（07/03）雪梨姐為ATV的《KF1百萬拳王》節目擔任嘉賓。久未露面，她接受《香港01》訪問時表示，近來主要忙於網上直播、微電影工作上，還透露自己將會出席TVB的《流行經典五十年》，與女兒徐頴堃（Erica）合唱《赤子》，她說：「第一次同佢同台演唱，非常開心高興，佢啲歌喉OK㗎，好過我。」還表示歡迎與囡囡一齊拍節目或劇集：「TVB搵我就OK啦，呢樣嘢冇問題。之前Erica自由身嘅時候，都同徐偉棟一齊拍過有線嘅《帶媽媽去旅行》。」

雪梨與兒子徐偉棟，女兒徐頴堃（Erica）。（IG@ericacwk）

早前《尋秦記》電影版開機拍攝，並有傳聞將在2021年上映，雪梨又有沒有參與？她就回答，因為自己在劇中的角色「趙雅」已經死了，所以並沒有參與：「死咗冇辦法復活㗎，係咪？」如果古天樂安排其他合作機會，飾演其他角色？她說：「梗係OK啦，一定會。」

56歲雪梨依然keep得好好。（劉智源攝）

徐頴堃（Erica）近年簽約TVB，媽媽雪梨就表示女兒的表現都尚算不錯：「不失不過啦，因為佢演戲方面冇咁多經驗，我會同佢溝通多啲，同佢分享自己嘅經驗，希望佢吸收多啲。」有什麼不足？她回答：「Erica個人太理性，每一年事都要諗過好與壞，進與退先做，我就唔係嘅，我係話做就去做。我覺得佢人生經歷少，太理性化，少接觸壞嘅事情，冇咁多體驗，其實做每一個角色，太理性化係做唔到。」

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雪梨女兒 徐頴堃（Erica）都好靚女：