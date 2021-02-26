黑澀會勇兔認愛張書偉後極速崩壞　FB曬肚相驚現「三層豬腩肉」

撰文： TVBS新聞網 最後更新日期： 2021-02-26 11:30

在台劇《我的婆婆怎麼那麼可愛》中，飾演身材火辣、女主角閨密「大美」一角的女星勇兔（林筳諭），上月因被拍到和劇中男主角「發貴」、男星張書偉疑似同居，兩人索性大方認愛。然而熱戀中的勇兔近日竟驚傳崩壞暴肥，肚子「3層肉現形」讓網友全看傻。

勇兔日前在Facebook曬出私下真實模樣，只見穿著小可愛開心自拍的她，肚子肥肉竟擠出2條線，和在《婆婆》劇中火辣窈窕的S曲線差很大，一時間還被質疑修圖，網友紛紛表示根本是「假肚子」，讓勇兔哭笑不得。

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勇兔坦言天生就是易肉體質，從「黑澀會美眉」出道以來，一直都有在控制體態。沒想到過了30歲以後代謝變差，前年（2019）去日本又因為沒戒口，整個人像吹氣球般整整大1號：「我真的超會吃！當時去日本什麼都想吃，心想反正之後再減就好，結果回來牛仔褲頭整個炸開，拍戲差點不連戲，經紀人逼迫我一定要快點減下來！」

後來勇兔嘗試吃水煮餐、6點後忌口與少量運動減肉，結果不是便秘，就是永遠都在餓肚子。因此只要一恢復正常，體重數字立刻往上飆，瘦身之路遇阻，再加上拍戲經常日夜顛倒、三餐不正常：「我超愛吃零食，有一次等戲時還一口氣吃掉5包洋芋片，不變肉才奇怪！」

為了儘速洗刷暴肥醜名，勇兔給自己1個月的時間，除了盡量吃原型食物、多喝水，三餐也搭配天然酵素，最後成功回歸48公斤，還在粉專曬出性感運動照，讓粉絲直呼「我們的大美終於回來了！」

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