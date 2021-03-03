丫頭詹子晴新樓玩「智能宅」　IG公開主人房設計　監控老公防出軌

撰文： TVBS新聞網 最後更新日期： 2021-03-03 10:35

台灣女星丫頭（詹子晴）去年與台灣前警政署長王卓鈞之子王惟立結婚，經常在社群網站分享婚後生活，近日與老公搬進新樓，正式展開新婚同居生活，並在IG公開主人房裝潢，屋內走高雅簡約的風格，還配有自動窗簾，影片一出讓網友直呼羨慕。

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丫頭曾在節目中透露，雖然和老公登記結婚，但兩人並沒有住在一起，認為保持一點距離，反而能享受熱戀的感覺，不過夫妻倆前陣子開啟同居生活，透過社群網站開箱新屋裝潢，日前還曝光了主臥室完整樣貌，以淺灰色當房內主色調，看上去簡約又高雅。

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除此之外，床邊還有一大片落地窗採光相當好，丫頭也特別安裝自動窗簾，方便隨時觀賞窗外美景，大讚便利功能「一轉圈就（窗簾）關好了。」而她也在日前公開客廳及陽台內裝，為了在各處都能觀看電視，特地設計旋轉式支架，屋內各處都別具巧思。

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