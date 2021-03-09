哈里爆2018年澳洲之旅為歷史重演　暗示王室妒忌梅根「鋒芒畢露」

撰文： 關穎賢 最後更新日期： 2021-03-09 19:00

梅根和哈里於美國時間周日晚上9時接受美國名嘴奧花雲費（Oprah Winfrey）獨家專訪播出後引起極大迴響，因梅根在專訪內指王室成員種族歧視及無視她的精神問題，而全球觀眾亦對此有兩極反應。而哈里亦透露原本王室成員都很歡迎梅根，直至2018年的澳洲探訪之旅完結後，成員們對梅根的態度180度改變。

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2018年的澳洲探訪之旅完結後，王室成員們對梅根的態度180度改變。（Getty Images）

哈里在專訪中表示澳洲探訪之旅是兩人首個探訪，亦是家人能夠看到梅根有多出色的機會，可惜這趟旅程卻讓王室成員回想起查理斯王子與已故戴安娜王妃於1983年的探訪過程。當奧花雲費問到哈里，是否暗示王室妒忌梅根的「光芒」，哈里並沒有直接回答，只說：「我只希望我們能夠從過去學習，看着梅根如此迅速地融入這個家庭，在澳洲、紐西蘭、斐濟及東加與人們建立聯繫。正如我們所說的那樣，她不僅受到家庭的歡迎，而且受到世界的歡迎，當然也受到英聯邦的歡迎。」

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去到節目尾聲，哈里坦言如果母親戴安娜王妃仍在生的話，看到自己和梅根離開王室必定會感到傷心，並會為事情走到這個地步而感到憤怒：「我認為她（母親戴安娜）會對這種情況如何發生感到生氣，但最終她所希望的只是我們快樂。我認為她看到它（這件事）的來臨，在整個過程中我感受到她的存在。對我們兩個來說，這真是難以置信的艱難。」