盤點周杰倫身邊「J女郎」　蔡依林愛情路不順侯佩岑上真人騷被鬧

撰文： 蘇國豪 最後更新日期： 2021-03-09 22:15

作為「J女郎」之一的台灣女星曾愷玹，自從走入婚姻生活後，她就選擇暫退影視圈好好在家相夫教子。雖則做全職太太但她仍然保養得宜，星味依舊，近日更罕有地在Facebook貼相大談婚姻生活，模樣同2007年出演《不能說的秘密》沒有太大分別，獲得不少網友激讚。除了曾愷玹之外，亦有不少「J女郎」的變化都好大，其中一位更是兒女雙全獲網友指超幸福。現在就讓我們來看看同周杰倫（Jay）合作過或傳過緋聞的多位「J女郎」吧！

蔡依林

台灣天后蔡依林（Jolin）自2001年起就同周杰倫傳出緋聞，二人的關係一直都糾纏不清，雖然二人一直沒有公開承認戀情，但大家亦心知肚明。直到2005年周杰倫被媒體踢爆同主播侯佩岑同遊日本，因此「雙J戀」正式結束。

之後在2010年她同男模錦榮在拍《玩愛之徒》MV後就一拍即合，開始了多年的愛情長跑，他們亦不時隔空網上傳情。不過在2016年他們已經和平分手，回歸朋友的位置。雖然在愛情路上Jolin走得不如意，但在事業上她卻風生水起，近年推出的多張專輯都大受好評，《Myself》﹑《呸》﹑《Ugly Beauty》等，還一連舉行多場演唱會，商演接不停等，絕對是華人女歌手中最具有影響力之一。

蔡依林在愛情路上非常不如意。（蔡依林微博圖片﹑影片截圖）

侯佩岑

2005年當時還是主播的侯佩岑被影到同周杰倫同遊日本，因而爆出戀情。沒想到二人戀愛ing只有一年多時間，就在2006年分手。當時分手原因有多個版本，有猜測指是周杰倫媽媽不喜歡侯佩岑﹑侯佩岑想結婚男方認為未是最好時機等，至今分手原因一直處於撲朔迷離的狀態。

雖然同周杰倫分手，但侯佩岑的話題度一直持續。在圈中的發展亦愈來愈好，除了主持節目之外，還多次擔任大型頒獎典禮的主持人，主持功力備受肯定。然而在2011年她遇上真命天子，嫁給商人黃伯俊，並在2014年同2017年生下兩子，一家四口非常幸福美滿。

侯佩岑2011年同商人黃伯俊結婚。（侯佩岑微博圖片）

不過就在最近她帶同媽媽林月雲﹑老公黃伯俊參加內地綜藝節目《婆婆和媽媽2》而令網友討厭。事關她媽媽將當年做小三的事搬上節目講，而她當下更表示：「其實我知道大人的世界並不容易，可是你已經盡你所能，讓我可以感受到童年都是快樂的，回想起來，我的家還是滿滿的愛。」之後母女二人抱頭痛哭。但網友並不賣帳，認為她們為了錢上節目自爆，已經二度傷害受傷的家庭，使網友開始對侯佩岑不抱好感。

侯佩岑媽媽在節目上大談當年事。（影片截圖）

桂綸鎂

2007年桂綸鎂因主演周杰倫首部執導的電影《不能說的秘密》而走紅，當年二人亦被傳假戲真做，不過二人對於緋聞卻一笑置之，否認戀人的關係。當年電影票房同口碑叫好叫座，桂綸鎂因而戲約不斷，最終在2012年憑電影《女朋友男朋友》獲第49屆金馬獎最佳女主角的殊榮。

同蔡依林一樣她在事業上風生水起，在愛情上卻一直沒有收穫。桂綸鎂同演員戴立忍愛情長跑十多年，二人一直愛得低調，不過就在2018年驚傳二人情變，一起搬走同居處各有各生活。但在去年的10月戴立忍被媒體目擊到前往女方的豪宅社區，而且打扮居家風看似不像情變，似乎關係如舊。

《不能說的秘密》捧紅桂綸鎂。（劇照）

曾愷玹

《不能說的秘密》除了捧紅桂綸鎂之外，還令女配角曾愷玹走紅，還因為電影入圍了第44屆金馬獎最佳女配角。另外，因為「J女郎」的稱號，亦為她打開了內地市場。

但在2013年她則宣布結婚，同圈外男友陳冠宇一起進入婚姻生活，並在2014年誕下女兒。自從結婚之後她就重心放在家庭上，甚少拍攝影視作品或只作客串性質而已，非常享受在家相夫教子。而近日她亦難得在facebook貼文分享婚姻生活，上貼一張側面照氣質依舊，而且身材還是如此的纖瘦，整體感覺看起來同當年的模樣沒有太大分別。她留言道：「走入婚姻的這些年，當然，因為種種的考慮我暫停了我的工作。但，這對我來說，是選擇題，而不是犧牲。當然，因為我的選擇，我可能錯過了一些美好的工作，但是我沒錯過親愛的女兒的成長回憶並且可以給予她滿滿的安全感。我沒錯過，可以和老公一起懶散的早晨時光，或是與他像是當初戀愛時一起手牽手的漫步在世界的各個小角落裡。」從她的言語就可知她是多麼的幸福。

曾愷玹現在非常享受做全職太太。（劇照﹑曾愷玹facebook圖片）

江語晨

2007年江語晨因為出演周杰倫的《最長的電影》MV女主角而為人熟悉，當時二人還因此傳出緋聞，他們經常被媒體目擊到約會，但一直沒有正式承認戀情。而在2009年就傳出他們已經分手，分手的原因疑是江語晨上貼了幾張自拍照，而這幾張自拍照的室內環境同周杰倫的朋友上傳的照片近乎一樣，當時周杰倫在美國拍攝《青蜂俠》中，所以引起大家懷疑他們疑似住同一間房，之後女方就立即刪除照片，所以大家懷疑因為該事件而導致他們分手。

在《最長的電影》中擔任女主角。（影片截圖）

江語晨雖然出道多年，但事業一直處於不上不下的狀態，《最長的電影》已經算是她的代表作，還有在《不能說的·秘密》中演唱插曲《晴天娃娃》。當事業發展平平愛情又不如意的時候，她終在2016年遇上真命天子，認識美藉機師Josh Anderson，二人亦在當年選擇在拉斯維加斯結婚。

老公同前妻育有一女，而江語晨視她為己出，近年亦誕下自己的骨肉，同老公育有一子，現在兒女雙全非常幸福。而她亦不時在微博同大家分享生活狀態，雖然已為人妻人母但外貌同身材仍然維持得非常好，完全不輸時下的年輕一輩女明星。

江語晨雖然已為人妻人母，但外貌同身材仍然維持得非常好。（江語晨微博圖片）

三吉彩花

作為新一任「J女郎」三吉彩花一直都備受關注，在周杰倫新歌《說好不哭》MV中，她的演出相當吸睛。清純的外貌非常吸引觀眾，特別是她的微笑非常感染別人。

現年25歲的她除了擔任模特兒工作之外，還參演不少影視作品。早前盲憑Netflix劇集《今際之國的有栖》（又譯：今際之國的闖關者）再度引起大眾關注。

在周杰倫新歌《說好不哭》MV中演出相當吸睛。（影片截圖）