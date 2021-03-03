黃子韜繼承百億身家狂炫富　私人飛機內部爆光被揭超自戀

撰文： 蘇國豪 最後更新日期： 2021-03-03 19:58

內地藝人黃子韜身家豐厚，不時會在社交網站上貼各式各樣的奢侈品，因此被不少網友批評炫富。但一向我行我素的他就懶理網友的批評，近日更再次公開其私人飛機內部實景及邀請多位好友在飛機上吃喝玩樂的過程，當中被發現原來他是一位好自戀的男人，引起大家熱議。

黃子韜不時在instagram炫富。（IG@hztttao）

從黃子韜上貼的照片所看，其私人飛機內部寬闊﹑設置奢華，具有特式的地繵再配上厚重的沙發，兩旁以金色為主線條的櫃台設計，整個配搭非常高級有設計感。邀請了好友們在飛機上吃喝玩樂的他，就身穿全黑色潮衣同好友玩啤牌，桌上還放置一支筆同一張紙，疑是記帳看來大家玩得好認真。

除了兩位牌友之外，亦有其他好友在場，大家在飛機上吃吃喝喝，各式各樣的水果﹑珍珠奶茶都不缺。當中最令人觸目就是好友身上抱着印有黃子韜的枕頭，各式各樣的款式應有盡有，連出口位的門口位置旁亦貼有個人的照片，令到不少網友都指他太自戀了，而這一種超富豪的生活亦令網友羨慕，更揚言有錢人的世界的確不是普通人能懂的。

在飛機上玩啤牌。（IG@hztttao）

好友抱着印有黃子韜圖案的枕頭。（IG@hztttao）

另外，據網友指出黃子韜的私人飛機一年所支出的費用就超過1000萬人民幣，翻查資料得知，單是在廈門的機場一晚停機費就要1萬人民幣，而一個月平均即30萬，再加上油費﹑航路費﹑空中服務員﹑機師薪金等，其實絕對有這個可能性。

據指私人飛機一年支出就需過千萬人民幣。（IG@hztttao）

身為明星又是富家子弟的黃子韜身家財富的確豐厚，在其爸爸黃忠東在生的時候，就為他開設娛樂公司「龍韜娛樂」全力支持他的演藝事業。而在去年爸爸離世之後，他就繼承超過200億人民幣的家產，更為表不會令爸爸失望公開留言：「我一輩子都不會放下我爸留給我的心血！我也一輩子都不會讓我爸失望！」令粉絲相當感動。

然而在爸爸離世之後，黃子韜就頻頻在社交網站大曬好多私人珍藏，包括多款名牌包﹑名貴跑車﹑名貴手錶﹑名畫同限量版模型等，估計這一些奢侈品總值的價錢令人難以想像。

黃子韜爸爸留了超過200億人民幣身家給黃子韜。（黃子韜微博圖片）

不時曬名錶。（IG@hztttao）

睇更多私人飛機內部設置：

+ 5 + 5 + 5

睇更多私人珍藏：