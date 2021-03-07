婆婆和媽媽2︱奶奶不敲門入房發脾氣玩失蹤　陳松伶找不到人超灰

撰文： 蘇國豪 最後更新日期： 2021-03-07 08:00

現年50歲的陳松伶近來帶同老公張鐸﹑奶奶邢玉珍參加內地綜藝節目《婆婆和媽媽2》。在節目剛播出的第一期時，已經有不少網友對陳松伶的奶奶非常反感，事關她的行為舉止做出來都無視媳婦的存在。

沒想到在最新一期節目中，奶奶的行為更加變本加厲，不過敲門闖進媳婦的房間，自感委屈鬧失蹤﹑連翻拒絕陳松伶的好意等，最終令陳松伶忍無可忍需要同奶奶對質，事件在網上掀起廣大討論。

陳松伶的奶奶不斷遭到網友批評。（《婆婆和媽媽2》微博圖片）

在最新一期節目中，陳松伶的奶奶趁早起無所事事就幫忙收拾屋，經過陳松伶（當時熟睡中）房間時她不理對方早前的訂下的規定，撕掉貼紙在沒有敲門的情況下入房，偷偷地進入衣帽間收拾收拾，待收拾完畢之後就將貼紙貼上，當沒事發生似的，她揚言：「這個是松松貼的，約法三章，我禁止進入的地方，但是我今天又破例了。我這個習慣總也不改，愛怎麼樣怎麼樣，反正是我兒子的。」事後在大家吃早餐時，奶奶就向他們夫妻二人道出這個真相，雖然他們有被驚嚇的感覺，但並無怪責奶奶，因為她只是出於好心而已。

偷偷進入陳松伶的房間。（影片截圖）

隨後三人就去行商場Shopping，在過程中陳松伶就想盡孝心一直想買東西送給奶奶。當奶奶看中一件長外衣時，陳松伶二話不說表示買下來，但奶奶一口拒絕開始嫌東嫌西，待進入另外的商店時她又拒絕陳松伶的好意，唇膏﹑香水統統不要，看中的手袋亦遭嫌棄，不過陳松伶知道奶奶喜歡所以最後堅持買下來，還強行塞到奶奶的手上。

眼見奶奶一而再再而三拒絕，陳松伶亦似乎有點不開心，而老公張鐸亦明顯感覺到有不對勁。最後在媽媽面前表達自己的不滿：「那就不買咱就結束今天的旅程吧。咱回家吧！我肯定不高興。」聽到兒子的表達，陳松伶的奶奶就態度一百八十度轉變，表示只要兒子開心她就開心。最後大家回到第一間衣服店中買下看中的長外衣。

奶奶一直拒絕陳松伶的好意。（影片截圖）

因為自己的不配合導致兒媳不快，奶奶覺得受了委屈，最後更用洗手間為藉口鬧失蹤。陳松伶一直打電話給奶奶，她的電話一直打不通，最後張鐸在書店門口找到媽媽。眼見奶奶的種種行為，陳松伶亦最終忍無可忍向她對質：「就是每次要給媽媽買東西或者要給她做一點好的東西，我只是想表示一點心意，但我不知道為什麼整天都要被拒絕。就每次這個被拒絕，我就覺得好氣餒，都是不領情的。」

坐下來好好傾。（影片截圖）

而奶奶就回應道：「我不是說不領你的情，因為你的表達方式不一樣，你比較含蓄。」眼見媽媽同老婆的對質，張鐸就站在陳松伶這一邊，更同媽媽表達：「其實松伶也可以像我一樣去跟你發脾氣，你想接受那種脾氣嗎？親戚在朋友在，他們看到你兒媳婦原來跟你這麼說話，你覺得這個事情是一個很好的一個情況嗎？」不少網友指張鐸做了一個很好的示範，盡量做到傾聽﹑講道理，不存在偏袒，絕對是一位讓妻子有安全感的老公。

張鐸的行為令不少人讚賞。（影片截圖）