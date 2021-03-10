Alexander Wang為性騷擾事件道歉　「我很後悔對他們造成傷害」

撰文： 朱奕錦 最後更新日期： 2021-03-10 12:15

華裔設計師Alexander Wang（王大仁）去年年尾遭男模Owen Mooney在TikTok控訴其對自己進行性騷擾，一石激起千層浪，隨後多名男模、跨性別模特兒都紛紛發文自稱受害者，更有人爆出Alexander Wang曾於飲品中落藥、當眾除他人褲、摸下體等，令他深陷輿論。

Alexander Wang的父母是台灣人。（GettyImages）

昨日（9日），Alexander Wang於個人IG發文：「最近很多人站出來，對我過去的個人行為提出指控，我支持他們站出來的權利，也很認真地聆聽了他們的說話。對他們來講，分享自己的故事並不容易，我很後悔自己的行為對他們造成傷害。儘管我們在過去互動的細節上沒有達成共識，但未來我會樹立一個更好的榜樣，並利用我的知名度以及影響力去鼓勵他人對不良行為的提高意識。人生就是不斷學習與成長，現在我經歷了更多，我會做得更好。」似乎是變相承認不當行為以及道歉。

Alexander Wang全文。（Instagram@alexwangny）

在去年12月31日，Alexander Wang曾發表聲明，否認性騷擾等其他指控，並表示將追究惡意散佈謠言者。而上個月24日，美國知名律師Lisa Bloom宣布將會代表11名男子，正式提告Alexander Wang，指控他行為不端罪（Misconduct Allegations）。而目前Alexander Wang的個人IG同品牌IG的評論功能依然是關閉狀態。