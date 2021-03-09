梅根訪問服飾寓意深刻？　借蓮花刺繡同戴妃鑽石手鏈表態

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英國哈里王子（Prince Harry）與妻子梅根（Meghan Markle）脫離王室1年，最近接受美國名嘴奧花雲費（Oprah Winfrey）的專訪，大爆王室生活心酸史，包括王室成員的種族歧視、妯娌之間的矛盾、哈里同父親的關係、王室對兩夫妻切斷經濟來源，種種「困境」令梅根甚至曾萌發過輕生念頭等，兩小時的訪問信息量頗大。

哈里梅根夫婦接受奧花雲費專訪。（GettyImages）

除了訪問內容之外，梅根當日的服飾也引起大家關注，由頭到腳似乎都在表達個人態度。她身穿Giorgio Armani價值4700美金（3.65萬港元）的黑色V領綢緞連身裙，上身右邊的白色蓮花刺繡格外引人注目，外媒認為，梅根是特別選擇這條裙做訪問，因為蓮花是治癒傷痛或創傷經歷的最佳禮物，象徴著啟迪、自我再生與重生，出淤泥而不染。

同時，梅根的耳環來自加拿大品牌Maison Birks，項鏈則是英國設計師Pippa Small的同名品牌，兩個都是她曾經居住過的國家。另外，梅根還佩戴了據說是戴安娜王妃的傳家鑽石手鏈，彰顯出個人姿態，最後以一對695美金（約5400港元）的Aquazzura黑色高跟鞋完成了整個造型。

而哈里王子的淺灰色西裝來自美國品牌J.Crew，價值650美金（約5048港元），內襯白色襯衫，簡潔隨性。

訪問播出後梅根遭到不少負評。（GettyImages）

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