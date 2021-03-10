戴祖儀自爆單身好耐　玩交友app配對失敗：點解咁靚都要單身！

撰文： 趙允琳 最後更新日期： 2021-03-10 16:15

戴祖儀（Joey）除了經常在Instagram分享日常生活之外，亦周不時在YouTube拍片與粉絲交流。昨日（9日）她上載一段Q&A影片逐一回答粉絲問的問題，除了大爆好友謝東閔的性格與外表不符之外，更自爆自己單身已久，近日開始用交友app識男仔！

戴祖儀自爆自己單身已久，近日開始用交友app識男仔！（YouTube：JoeyThye戴祖儀）

有人問覺得謝東閔為人如何，戴祖儀一開始非常阿諛奉承：「謝東閔係個好好嘅前輩啦，又高大又靚仔、又好又冇架子嘅前輩喺邊度搵啊？」鏡頭一轉，她帶着頭盔開始爆對方大鑊：「我同你講！謝東閔係個好有趣嘅人嚟㗎！佢啲gag爛到一個點呢，第一次同佢開工佢就搞爛gag，全部都唔知笑唔笑好，但係為咗畀面佢，大家都會笑！」她續指謝東閔非常喜歡引用周星馳的笑話，不過他講的gag通常都不好笑。

戴祖儀一開始大讚謝東閔高大又靚仔。（YouTube：JoeyThye戴祖儀）

轉個頭馬上爆他成日搞爛gag。（YouTube：JoeyThye戴祖儀）

戴祖儀除了曾與謝東閔合作拍《電競王》，更試過合唱兩首歌。（網絡圖片）

問道戴祖儀的男朋友是誰，她馬上扯火：「擺明冇follow我啦！我電話係冇秘密㗎，唔會見到有男仔message我，因為我零呀！」她形容自己已經去到一個絕望的地步：「話說我上兩個禮拜直情download（下載）咗交友app，我都完全一個都match（配對）唔到啊！」之後下一秒影片就張貼出一張戴祖儀放在交友app的美照，並配上「各位高質男士，請盡快聯絡祖儀」的字幕，希望盡快聽到她的好消息。

戴祖儀自爆最近試玩交友app，可惜一個也match不到！（YouTube：JoeyThye戴祖儀）

下一秒影片就張貼出一張戴祖儀放在交友app的美照，並配上「各位高質男士，請盡快聯絡祖儀」的字幕。（YouTube：JoeyThye戴祖儀）

戴祖儀在片中用「八婆」口吻推銷一下自己，笑死網民。（YouTube：JoeyThye戴祖儀）

戴祖儀亦在片中用「八婆」口吻推銷一下自己：「我冇加工過㗎，所以我都好proud of 自己有咁嘅美貌啦，雖然唔知點解咁靚都要單身，but it's okay，做人係唔可以十全十美，如果我連男朋友都有埋，我人生已經完美喇！」

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