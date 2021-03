碧咸9歲大女兒Harper可愛似芭比公仔　為婦女節拍片竟瞬間崩壞？

撰文: 趙允琳 最後更新日期: 2021-03-09 16:45

「萬人迷」碧咸(David Beckham)的女兒Harper Seven Beckham(哈七)自出世以來,除了被父母捧在手掌心愛錫,亦是三個哥哥Brooklyn、Romeo和Cruz的小公主。Victoria昨日(8日)在Instagram分享一段Harper送上國際婦女節祝福語的影片,9歲的她明顯已經長大了不少,不過一張開口卻竟然大打折扣?

Harper精靈可愛,細細個已經被全家爭住抱。(Getty Images)

Harper在影片中紮起兩條辮兼穿上碎花裙,外形十足一個Barbie公仔,她以甜美的朗誦聲線說:「國際婦女節快樂,今天是我們為全世界的女性慶祝的日子。(Happy International Women's Day, today is the day we will celebrate girls all around the world.)」不過,她張開口說話時露出牙齒之間的牙縫而意外地搶眼,有網民表示如果她長大一定要箍牙,亦有網民大讚Harper就算有牙縫都一樣可愛。

Harper的外形十足一個Barbie公仔,(Instagram:@victoriabeckham)

點擊觀看影片中的Harper:

點擊觀看更多Harper的照片: