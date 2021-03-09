碧咸9歲大女兒Harper可愛似芭比公仔　為婦女節拍片竟瞬間崩壞？

撰文： 趙允琳 最後更新日期： 2021-03-09 16:45

「萬人迷」碧咸（David Beckham）的女兒Harper Seven Beckham（哈七）自出世以來，除了被父母捧在手掌心愛錫，亦是三個哥哥Brooklyn、Romeo和Cruz的小公主。Victoria昨日（8日）在Instagram分享一段Harper送上國際婦女節祝福語的影片，9歲的她明顯已經長大了不少，不過一張開口卻竟然大打折扣？

Harper精靈可愛，細細個已經被全家爭住抱。(Getty Images)

Harper在影片中紮起兩條辮兼穿上碎花裙，外形十足一個Barbie公仔，她以甜美的朗誦聲線說：「國際婦女節快樂，今天是我們為全世界的女性慶祝的日子。（Happy International Women's Day, today is the day we will celebrate girls all around the world.）」不過，她張開口說話時露出牙齒之間的牙縫而意外地搶眼，有網民表示如果她長大一定要箍牙，亦有網民大讚Harper就算有牙縫都一樣可愛。

Harper的外形十足一個Barbie公仔，（Instagram：@victoriabeckham）

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