張栢芝現身街市買餸驚現凸腩　大懵跌錢超真實反應獲讚可愛

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張栢芝近期因為參加內地節目《乘風破浪的姐姐2》而人氣急升，雖然她在節目中笨拙的舞姿備受爭議，但亦有不少網民大讚她顏值超高，舉手投足都散發魅力！不過在宣傳照中擁有纖腰長腿的栢芝，在節目中卻是寬肩粗腰，粗壯的雙腿令她看上去矮了幾吋。日前栢芝為錄製新節目去到街市買餸，期間卻被發現肚凸凸，掀起網民熱議！

張栢芝在宣傳照中擁有纖腰長腿，但原來是靠P圖。（微博@乘風破浪的姐姐）

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日前有網民在街市捕獲栢芝，她拎着一個大袋，在攤檔前詢問價錢。身穿紫色衫同牛仔褲的栢芝，留着一頭長捲髮，一身打扮非常青春，但小腹在貼身T恤下明顯凸起，看上去似乎有一圈贅肉，即時令女神形象幻滅！不過亦有網民力撐栢芝，指她已是三子之母，與同齡的女星相比已經算保養得不錯，而且推斷栢芝應該是因為腰上綁着無線收音咪才會凸起，是網民小題大做而已。

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而栢芝在買餸期間意外跌錢，不過她就完全沒留意到，直至有好心路人大聲提醒：「張柏芝錢掉了」，她才恍然大悟，彎腰撿錢，更一臉呆樣問道：「哪裏掉的？」超真實反應令獲網民大讚可愛：「憨憨的可愛」、「女神傻萌傻萌的」、「太接地氣了」！

栢芝大懵跌咗錢都唔知。（影片截圖）

重溫栢芝靚相：

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