山河令｜輪椅童星心狠手辣　身高1米2真實年齡竟有28歲？

撰文： 鄺鈺瑩 最後更新日期： 2021-03-11 12:00

飾演龍少閣主龍孝嘅王滋潤全程都坐喺輪椅上。(微博圖片)

內地劇集《山河令》喺豆辦評分高達8.6，除有兩位小鮮肉主角張哲瀚、龔俊之外，亦有香港老戲骨梁家仁同徐少強。劇集內容圍繞2位男主角浪跡天涯，後捲入江湖鬥爭，而日前播出一集，講到眾人為得到可以打開武庫嘅琉璃甲而召開武林大會，該集播出之後，微博出現了「龍孝扮演者」嘅熱搜，事關扮演龍孝一角嘅「童星」一直坐於輪椅上，並指責有人想私吞武庫，表現心狠手辣。

唔少觀眾都以為佢係童星(影片截圖)

之不過，呢位「童星」，其實係28歲嘅內地演員王滋潤，身高1米2嘅佢，外表看似6歲小童，過去曾在電影《鮫珠傳》、《新龍鳳店傳奇》、劇集《千門江湖》演出，出道6年。其實王滋潤嘅情況，似乎與患上「不老症」嘅內地演員侯祥一樣，侯祥自9歲就停止發育，多年嚟外貌維持喺童年階段，到36歲結婚同太太合照時，被指似母子。

但原來已經28歲，有網民喺劇集播出之後，留言「正在看你小朋友」，王滋潤回覆說：「已經不是小朋友了哦」。（微博圖片）

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