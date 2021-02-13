百年好合｜古天樂唱唔啱音情歌冧鄭秀文　周星馳電影包辦四大經典

撰文：沈洛嘉
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18年前上映的賀歲片《百年好合》由古天樂、鄭秀文（Sammi）、李冰冰主演，現時再次可以見到古天樂搞笑、唱歌已經好難得，戲中他飾演情場傷女王，為了要幫鄭秀文練成「傷心斷腸劍」，先要媾佢再飛佢，傷盡她的心。但是最令人印象深刻必定是古天樂開金口在戲中搞笑唱「自從在峨嵋山上見到你～」真係睇字都有聲！
古天樂唱「自從在峨嵋山上見到你～」，跟《男朋友》、《今期流行》同為經典！（《百年好合》影片擷圖）
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古天樂唱到七情上臉。（《百年好合》影片擷圖）
首歌其實有歌名叫《暗戀王》，以老歌《相思河畔》原曲做底，夾硬配上唔啱音廣東話歌詞，一睇歌詞就識唱，唔信又試試。
「自從在峨嵋山上見到你
多麼想在飛鵝山上見番你
我願意將我身家畀埋你
你每天俾翻十皮我
自從峨嵋山上別了你
無法在飛鵝山上見番你
只要你願意嫁給我
我願意將我間屋都畀埋你
Long time no see I love you forever
你仲Laughing me
Long time no see I love me
You love me or not?
I love me You love me or not?
I love me You love me嗎?
好久冇見 我愛你仲畀你…」
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