百年好合｜古天樂唱唔啱音情歌冧鄭秀文　周星馳電影包辦四大經典

18年前上映的賀歲片《百年好合》由古天樂、鄭秀文(Sammi)、李冰冰主演,現時再次可以見到古天樂搞笑、唱歌已經好難得,戲中他飾演情場傷女王,為了要幫鄭秀文練成「傷心斷腸劍」,先要媾佢再飛佢,傷盡她的心。但是最令人印象深刻必定是古天樂開金口在戲中搞笑唱「自從在峨嵋山上見到你~」真係睇字都有聲!

古天樂唱「自從在峨嵋山上見到你~」,跟《男朋友》、《今期流行》同為經典!(《百年好合》影片擷圖)

古天樂唱到七情上臉。(《百年好合》影片擷圖)

首歌其實有歌名叫《暗戀王》,以老歌《相思河畔》原曲做底,夾硬配上唔啱音廣東話歌詞,一睇歌詞就識唱,唔信又試試。

「自從在峨嵋山上見到你

多麼想在飛鵝山上見番你

我願意將我身家畀埋你

你每天俾翻十皮我

自從峨嵋山上別了你

無法在飛鵝山上見番你

只要你願意嫁給我

我願意將我間屋都畀埋你

Long time no see I love you forever

你仲Laughing me

Long time no see I love me

You love me or not?

I love me You love me or not?

I love me You love me嗎?

好久冇見 我愛你仲畀你…」

