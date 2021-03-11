【MOUSE】李昇基相隔3年回歸韓劇收視奪冠　連環割頭案場面驚悚！

撰文： 朱奕錦 最後更新日期： 2021-03-11 22:00

由李昇基、李熙俊主演的tvN劇集《MOUSE》於上周開播，前兩集被列為19禁，由第3集開始變為15，就首都圈家庭標準收視率為6.5%，最高7.2%，全國付費家庭標準收視率為6.0%，最高6.4%，高居同時段收視第一位，更創下兩年多以來tvN水木檔最高收視，非常犀利！

劇集以10年前開始倒敘，一開頭便令人毛骨悚然，大雪紛飛的夜晚，一位女子聽到小女孩的求救聲，好心去幫忙結果被殘忍殺害，拋屍大海，頭顱被砍，手上紋有標識，這已是第18起無頭殺人案，但警方一籌莫展……

不少網友看完後都感嘆到不能隨便幫陌生人。（視頻截圖）

接下來，一家四口開車去雪地露營，媽媽去打水突然遭到攻擊，爸爸聞聲後趕到，媽媽才得以脫身，帶著兩個兒子打算開車逃走，結果無法發動汽車，這時兇手提著爸爸的頭顱回到營地，慢慢向汽車靠近。為護兒子周全，媽媽叮囑哥哥照顧好弟弟之後，便落車引開兇手，隨即亦被殺害。兇手仍未罷休，走入車內繼續對哥哥行兇，只有躲在行李箱中的弟弟逃過一劫。

兇手提著爸爸的人頭。（視頻截圖）

目睹自己的親人被殺害，弟弟在醫院認出了宣傳海報上的腦神經外科名醫韓敘俊（安在旭 飾），令警察震驚，立即申請搜查令前往安在旭家，搜索一輪後並無發現，就在警方心灰之時，弟弟突然衝出車外，想殺安在旭，衝突之下撞到雪人，其媽媽的頭顱就藏在其中……

弟弟媽媽頭上的飾物，甚至還連著頭髮......令人頭皮發麻。（視頻截圖）

然而，這僅僅是劇集的一個開端，只是為引出主題——精神變態基因，劇中遺傳學博士兼犯罪學家Daniel Lee（趙在允飾）的研究成果表明，能通過胎兒基因檢查，鑒別出精神變態基因，也就是精神變態、戰爭狂、連環殺人魔可以在出生前就被篩查，因此所以有議員建議，一旦發現胎兒有犯罪基因便立即強制墮胎，但這項技術存在1%偏差，這1%是天才基因，這就意味著可能殺掉是莫扎特而不是希特勒。而殺人狂魔安在旭的太太正在孕期，到底生定不生，這是個懸念。

精神變態基因同天才基因無法辨別。（視頻截圖）

其實這個故事的背景來自2017年「仁川小學女童分屍案」，兇手是17歲患有精神病的金姓少女，由出生開始，她的基因中就缺少鏡像神經元（Ｍirror neuron），令她無法與人感同身受，也完全沒有負罪感、同情心、惻隱之心和後悔的感情。案發當日，金姓少女一早就化裝成年人模樣，在公園等待「獵物」，其後將同區8歲女童誘拐回家，用插電線將其勒死後分屍，割下手指以及大腿內側肉，當作禮物贈予19歲朴姓女網友，內臟同廚餘一起丟棄，其餘屍塊放置在大樓屋頂的水塔中。犯案過程中，金女還同朴女密切聯絡，表示「抓到（獵物）了」、「還活著哦」、「你看她手指真是漂亮對吧」等，種種行為令人髮指。

兩位男主角都是警察。（劇照）

據悉，由於金姓少女當時尚未成年，因此最重只可以判20年監禁，而原本被判終身監禁的朴姓少女最終也被認為共犯，改判13年監禁。由於缺乏共情心理，金姓少女對於殺害女童一事毫無負罪感，但被害者的家人卻要一世都生活在痛苦之中，實在令人怒火中燒，因此編劇崔蘭以此為靈感創作劇本，想讓精神病態殺人犯會為自己所犯下的錯誤而感到心理痛苦，從而去反省、贖罪。