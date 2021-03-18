20大最美星二代　邱淑貞大女沈月三甲不入　歐陽娜娜撼嬴家姐奪冠

撰文： DailyView網路溫度計 最後更新日期： 2021-03-18 10:30

長江後浪推前浪，許多演藝圈的星二代逐漸長大，漸漸備受矚目！不少星二代都顏值高、學歷高，甚至連才藝都兼備～擁有快比線上藝人好看的外表，加上資源充足的家世，在網友眼中根本就是人生勝利組啊！

今天《DailyView網路溫度計》就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》為大家調查了20大最美星二代，還不快收藏起來，小編還以為在看偶像劇的女主角呢！

第1名：歐陽娜娜／第2名：歐陽妮妮／第13名：歐陽娣娣（星爸星媽：歐陽龍、傅娟）

在演藝圈中最常被討論到的美貌星二代，一定少不了歐陽家三姐妹，24歲的歐陽妮妮雖然出道以來有許多爭議，但EQ高的她也受到了許多粉絲欣賞，去年也首度擔任偶像劇女主角，在《腦波小姐》中飾演董事長特助，在戲外也跟男主角張書豪穩定交往中。（點圖放大瀏覽歐陽妮妮美照👇👇👇）

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二女兒歐陽娜娜從小就喜歡音樂，11歲就憑著全國音樂比賽國小組大提琴獨奏冠軍之姿保送師大附中的音樂班，隔年在台北國家音樂廳舉辦個人演奏會，受到不少關注。13歲入學美國柯蒂斯音樂學院，不過2015後曾改為在家自學並調整心態找回更多自信心，在18歲的時候入學美國波士頓伯克利音樂學院。近年演藝事業重心放在中國，演出許多電影和電視劇，最近更首度參與真人秀綜藝節目《潮流合夥人》，是三姊妹當中知名度最高的。（點圖放大瀏覽歐陽娜娜美照👇👇👇）

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而歐陽娣娣在11歲就出演偶像劇《舞吧舞吧在一起》，更與女主角魏如昀成為好友，還幫忙客串《偶》的MV，而去年在《當家主母》的古裝造型，在網路上也掀起另一波討論，大家也一起來期待一下播出吧！（點圖放大瀏覽歐陽娣娣美照👇👇👇）

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第3名：許曦恩Alice（許老三）／第5名：許曦文Elly／第16名：許韶恩Lily（星媽：小S）

小S是許多人心中的凍齡女神，相信大家以前看《康熙來了》的時候就常常會聽小S提到她的三個女兒，不知不覺她們都已經婷婷玉立，不僅非常有個人特色，拍起照片還有十足的架勢，也被邀請拍攝時尚雜誌封面。（點圖放大瀏覽許曦文Elly美照👇👇👇）

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大女兒Elly憑著知名的「高級厭世臉」受到不少品牌的喜愛，除了代言服飾，去年更成為「寵愛之名」亞洲區代言人，也接下媽媽代言多年的髮品品牌CLEAR代言。13歲的老二Lily雖然比較低調，但也不難看出帶點文青氣息的長相，相當有氣質。（點圖放大瀏覽許韶恩Lily美照👇👇👇）

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而古靈精怪的許老三則是最備受討論，天生就擁有幽默與時尚感，小小年紀非常能駕馭各種造型，一頭捲髮像小精靈一樣可愛，連小S也表示：「不要再說我怎麼把女兒燙成這樣，她愛到不行，我覺得時髦到爆！她就是那麼特別！我覺得我好幸運我的女兒那麼有sense！」還有粉絲自發幫她設立粉絲團，至今已經擁有21萬粉絲追蹤，可說是前途不可限量，有許多表演慾的她，常常有神來一筆的瘋狂行徑，逗樂許多網友。（點圖放大瀏覽許曦恩Alice美照👇👇👇）

+ 4 + 4 + 4

第4名：黃于庭（星媽：王彩樺）

以前人人看到王彩樺都會喊保庇保庇，現在大家看到她卻都喊她岳母，就是因為自從王彩樺把大女兒黃于庭照片Po上粉絲團後，馬上受到關注，成為現在最夯的熱門最美星二代人選，超美的高顏值更被貼上Ptt表特版，一眾鄉民們狂刷一波「彩樺姊，我不想努力了」、「王彩樺以後就是我岳母啦^^」。（點圖放大瀏覽黃于庭美照👇👇👇）

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第6名：李紫嫣（小饅頭）（星爸星媽：李㼈、熊家婕）

17歲的李紫嫣從小就跟著爸爸一起上節目，耳濡目染下也對演藝圈產生興趣，常常報名參加比賽，從不靠爸的她，自己參加海選並簽約「喜歡音樂」唱片公司，去年底以女團PER6IX出道，同年推出兩張迷你專輯。就如她曾經在粉絲團中寫的：「我知道我所選擇的路，就得靠我自己的力量去面對一切困難、一切挑戰。」（點圖放大瀏覽李紫嫣美照👇👇👇）

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第7名：沈月（星媽：邱淑貞）

邱淑貞當年不僅是中港台的女神，更是日韓都有在關注的女明星，而她的女兒沈月今年才21歲就完美遺傳到媽媽的基因，不管什麼風格都能駕馭。高學歷的她現在就讀於加拿大卑詩大學，多種語言也難不倒她，中、日、韓、英文通通都沒問題，可說是智慧與美貌兼備的星二代啊！（點圖放大瀏覽沈月美照👇👇👇）

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第8名：韓菲（星爸星媽：王中平、余皓然）

滿18歲的韓菲常常都被稱為文青系女神，有著許多才藝的她，不只會彈鋼琴、吉他、弦樂器，最近還在學習彈貝斯，非常有才華。外型甜美可愛的她也總讓爸爸王中平每次護女心切，不僅用定位APP關心韓菲的行程，還曾無預警到學校裡接韓菲放學，連同學們都已經見怪不怪了。（點圖放大瀏覽韓菲美照👇👇👇）

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第9名：廖思惟（星媽：孫芸芸）

今年20歲的廖思惟有著最強的DNA，自2019年出席微風集團的尾牙後，就非常受到大家的觸目。去年她還當起了美妝部落客，開了小紅書和微博帳號和大家分享愛用的美妝產品和包養的秘訣。（點圖放大瀏覽廖思惟美照👇👇👇）

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第10名：齊薇（星媽：方文琳）

星所謂贏在起跑點可能就是在說天生擁有美女DNA的她吧！近年將從輔大畢業的齊薇，畢業照上傳後不只受到媽媽的稱讚，還被各大媒體爭相報導，不少網友還留言：「超甜美的容顏...」。而前陣子和媽媽一起演出的第一部電影《金不厭詐》上映後，不少網友都為了她進場支持呢！（點圖放大瀏覽齊薇美照👇👇👇）

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第11名：方琦（星媽：梁佑南）

方琦於2017年拍攝電影《花澤記》出道，而最近也在《王牌辯護人》中客串會計師的角色。近年方琦都會跟著媽媽一起上各大綜藝節目，常常都可以在《女人我最大》、《小明星大跟班》、《同學來了》等節目看到她的身影。（點圖放大瀏覽方琦美照👇👇👇）

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第12名：游宇潼（星爸：游鴻明）

今年22歲的游宇潼，高中開始就是PTT表特版常客，不過她不只是校花，更是個學霸，在美國加州大學洛杉磯分校（UCLA）讀數學系的她，把原本四年的大學，用短短兩年的時間就唸完。充滿魅力的她除了喜歡科學也喜歡拍照，對拍照和唱歌更是有興趣，她都會認真把無每一次機會，發掘自己更多的可能性。（點圖放大瀏覽游宇潼美照👇👇👇）

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相關圖輯：胡杏兒童年與細仔Ryan似倒模 細數圈中餅印星二代完美複製樣貌（點圖放大↓↓↓）

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【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】（Dailyview授權使用）

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