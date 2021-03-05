鍾麗緹12歲女兒高難度舞蹈表演獲讚　星二代最強舞者誰與爭鋒？

撰文： 趙允琳 最後更新日期： 2021-03-05 07:00

有「凍齡美魔女」之稱的鍾麗緹早前上內地節目《乘風破浪的姐姐》表演勁歌熱舞而受到矚目，她與前夫嚴錚所誕下的12歲二女兒張思捷（Jaden）亦遺傳到媽媽的美貌和優秀舞蹈底子，學跳拉丁舞超過五年的她日前參加內地跳舞節目《跳舞吧！少年》，以一段高難度的《貓貓咪呀》表演搏得無數掌聲。

鍾麗緹今年參加內地真人騷《乘風破浪的姐姐》展現了對唱歌跳舞的熱誠而人氣大增。（微博：@鍾麗緹Christy）

Jaden雖然只有12歲，學跳拉丁舞超過五年的她舞蹈底子已經很紮實，在台上展現出自信滿滿的一面。她在《貓貓咪呀》表演中穿上白色輕紗戰衣、頭上紮起兩條孖辮兼戴上可愛的貓耳朶，展現出小女人的一面；她在另一個《瘋狂原始人》表演中換上另一套叢林風格的泰山造型，強勢的舞蹈風格相當吸睛，顔值舞技兼備的Jaden回否成為星二代最強舞者備受期待。

鍾麗緹與前兩任丈夫共育有3名女兒，現任老公張倫碩與三名女兒相處融洽。（微博@鍾麗緹Christy ）

鍾麗緹的女兒Jaden跳舞有板有眼。（微博：@金鷹卡通）

Jaden雖然只有12歲，學跳拉丁舞超過五年的她舞蹈底子已經很紮實，在台上展現出自信滿滿的一面。（微博：@金鷹卡通）

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除了鍾麗緹的女兒甚有舞蹈天份之外，其實有不少星二代都非常擅長跳舞，甄子丹的17歲大女甄濟如（Jasmine）樣貌甜美兼身型高䠷，跳舞有板有眼甚有台型被外界譽為「最有潛質的星二代」，她早前以KPOP女團風格打扮表演美國女歌手Paloma MamiGoteo的歌曲《Goteo》，換上多套成熟性感造型大展舞技，無論是wave、扭腰還是拉丁舞都能夠一一完美呈現，帶領一眾女舞者站在前方時的眼神尤其充滿自信，獨當一面的模樣猶如真正的女歌手一樣，無論是外形還是跳舞實力都媲美女偶像。

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