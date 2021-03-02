台灣星二代｜林熙蕾細女似足媽媽超仙氣　徐若瑄兒子眼大大勁可愛

撰文： 余嘉文 最後更新日期： 2021-03-02 07:00

香港有不少星二代，其受歡迎程度甚至媲美父母！其實台灣亦有不少當紅的星二代，不但可愛，有些更遺傳父母的美貌！今次向大家分享6大當紅台灣星二代。

林熙蕾細女Mila

曾演出《賭俠大戰拉斯維加斯》、《烈火戰車2極速傳說》及《蜀山》等多套港產片的台灣女星林熙蕾自2011年下嫁商人楊晨後便淡出影圈，其後先後誕下兩個女兒。其中大女楊若妤（心心）像爸爸，細女楊晨熙（Mila）則長得和媽媽餅印一樣。

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徐若瑄囝囝李V寶

台灣天后徐若瑄(Vivian)2014年嫁給新加坡富商李雲峰，成為李雲峰兩個女兒的繼母，其後2015年誕下兒子Dalton(李V寶)。雖然曾經被批評「整天只發自己親生孩子照片」，不過徐若瑄和兒子及兩個繼女感情其實非常好，徐若瑄更曾表示兒子的英文名字「Dalton」的由來：「Dalton跟著爸媽Sean&Vivian都是n結束，D開頭是夾在二個姐姐Clara&Elisha中間，是跟兩個姐姐感情好C、D、E。」

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周杰倫囡囡小周周（Hathaway）

台灣天王周杰倫和昆凌2015年結婚後誕下一仔一女，大女囡囡小周周（Hathaway）及細仔小小周（Romeo），雖然周杰倫和昆凌會用貼紙擋著孩子們的樣子，但無阻二人成為台灣最受歡迎星二代之一。其中姐姐小周周（Hathaway）遺傳媽媽的一雙長腿，彷如一個迷你版小昆凌！

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陳嘉樺Ella囝囝勁寶

S.H.E.成員陳嘉樺（Ella）2012 年與馬來西亞華人賴斯翔結婚，其後誕下囝囝勁寶。Ella 經常分享和囝囝的相處點滴，Ella亦分享了她管教孩子的「行為獎勵法」，她會先跟勁寶設定一個目標，達成時就可以領一張貼紙，集滿設定張數便可獲得一份禮物。這個方法讓勁寶不僅能在1小時內吃完飯，更會自己乖乖上廁所，網民大讚有效！

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賈靜雯二女兒咘咘

台灣女星賈靜雯2005年和孫志浩結婚，於2005年6月誕下大女Angel（梧桐妹），其後傳出婚變並於2010年離婚。賈靜雯於2015年與細自己9年的修杰楷再婚，先後誕下二女兒咘咘和小女兒Bo妞。賈靜雯早前貼出Angel和兩個妹妹的合照，一家五口非常幸福。其中二女咘咘更是網民寵兒，特別大的眼睛非常可愛。

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劉畊宏女兒劉宇芙（小泡芙）

台灣藝人劉畊宏和王婉霏的大女兒劉宇芙（小泡芙）因參演《爸爸去哪兒5》，憑藉甜美可愛的長相和單純乖巧的性格爆紅，就像一個小公主般惹人喜愛，人氣比爸爸還要高！

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