Angelababy演技多年無進步？　表演老師劉天池：修行在個人！

撰文： 朱奕錦 最後更新日期： 2021-03-13 07:30

Angelababy（楊穎）出道多年，演技一直飽受詬病，至今仍無一套出色的代表作，所參演的影視作品都質疑聲不斷，直到去年的網劇《摩天大樓》播出後，才挽回了些許口碑。

Baby演技一直飽受詬病。（微博@楊穎工作室）

近日，中央戲劇學院表演老師劉天池在訪問中被問及，怎麼看待「曾經教過Baby表演，還是被大眾認為演技沒什麼提升」的問題時，她直言，師父領進門，修行在個人，老師引導、通過各種訓練打開思維，但最終要通過這些「工具」同「手段」將自己捏合成一個「人」，這個「人」就是「角色」。

劉天池續指道，角色的歷史背景、情感等一些東西不在技術層面，而是個人對生活敏銳度的呈現，包括涉獵其他門類藝術的能力，還要看對文學、哲學是否有興趣，好似這麼多人學鋼琴，但中國只出了一個郎朗，一個李雲迪。劉天池表示自己並非推卸責任，而這些是任何老師都教不會的，演員需要嚴格的外部技術同內部技術的訓練。

劉天池受訪原文。（微博截圖）

鄧超、白百何皆為學生

劉天池從事表演教學逾20年，學生有鄧超、白百何、文章、唐嫣、宋軼等，近年在演技競演節目《我就是演員》（原名：《演員的誕生》）中擔任表演指導，因此為觀眾熟知。據悉，Angelababy在拍攝古裝劇《孤芳不自賞》時，是劉天池手把手教學，當時她評價Baby台詞功底不太好，一句需要讀十幾次，尚在起步階段，根本談不上塑造角色。而2018年，Baby同黃軒拍攝現代劇《創業時代》時，劉天池也入組指導。

劉天池曾經也做過演員。（微博@劉天池__）

雖然劉天池的一番說話令Baby的粉絲有些不滿，但大部分網友都很讚同：「有一說一罷了，她真的是拍一部戲弄糊一個男演員」、「意思就是救不了了這演技」、「就比如說一個班裡，老師都是同樣教的，但是有好生和差生，總不能是老師的責任吧」等。

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