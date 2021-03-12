大步走｜首演女主角被嫌演技生硬　劉穎鏇意見全收：批評好緊要！

撰文： 林迅景 最後更新日期： 2021-03-12 21:40

無綫（TVB）劇集《大步走》第四至五集劇情主要圍繞劉穎鏇（飾郭貝兒／袁雙雙）發現了陳山聰（飾袁力）是自己的親生父親，再決定加入競風社接近陳山聰。日前第四集（11/03）播出的一集，劉穎鏇以運動裝短褲出現，42吋長腿確實吸引，不過另一方面就有不少觀眾批評，形容她的演技令人尷尬，生硬，而且中英夾雜十分做作。

劉穎鏇在劇中的角色因應情節需要，所以說話會中英夾雜。（《大步走》截圖）

劉穎鏇接受《香港01》訪問時就表示自己沒有睇網上討論區，不過這兩天翻看自己的演出時，就發現了不少瑕疵：「自己睇返都覺得多瑕疵，某啲位其實都幾難準確咁演出嚟，如果講到演技，我覺得我嘅情感同面部表情可以再自然啲，我再做好啲嘅話，其實場戲就會好睇好多。」

有不少網民批評劉穎鏇的演技。（《大步走》截圖）

劉穎鏇在劇中，中英夾雜的對白亦為不少網民所批評，她就解釋說：「英文嗰part其實係劇本本身有嘅，因為Belle個角色係美國返嚟，咁先似ABC。」她也表示樂於聽取不同的意見：「我會接受任何意見或者批評，同埋我想大家多啲話我知我有咩做得唔好，因為每個人睇法都唔同，所以每個意見或者批評都好緊要！」

2016冠軍係馮盈盈（圖中），左邊亞軍劉穎鏇,右手邊季軍則是陳雅思。（資料圖片）

雖然劉穎鏇入行己經有4年，但其實她的演出經驗確實不多，有戲份的只有2018年《兄弟》，《踩過界II》以及尚待出街的《唐人街》三套，而《大步走》也是首次做女主角的劇集。再者，劉穎鏇以往的演藝較著重於《學是學非》以及《3日2夜》等綜藝節目，演技受到批評，其實也是每個演員必經階段。

劉穎鏇的表情略為浮誇。（《大步走》截圖）

睇cap圖都feel到尷尬：

+ 13 + 13 + 13

點擊睇劉穎鏇靚相：