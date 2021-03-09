大步走｜陳山聰曾獲劉德華賞識　奮鬥28年經歷高低終上位

撰文： 李婉文 最後更新日期： 2021-03-09 19:50

剛播出的TVB劇集《大步走》由陳山聰擔正做男一，劇集以田徑為主題，加插一些恩怨情仇情節，帶出人生大道理。陳山聰在劇中演跑步教練袁力，剛好他現實中也熱愛跑步，與其他藝人如袁偉豪、胡定欣和胡蓓蔚組成「Crazy Runner」一同跑步，角色可說是為他度身訂做一樣。不過，原來入行已28年的他，是第二次做男一，奮鬥多年，經歷不少高高低低，近年才終於捱出頭來。

陳山聰出過音樂專輯。（網上圖片）

陳山聰早在1992年，以16歲之齡參加無綫電視以模仿四大天王為主題的歌唱比賽，主唱偶像劉德華的歌曲《長夜多浪漫》而被評判之一的劉德華賞識，之後更成為劉德華當年成立的新公司New Melody力捧的偶像歌手，也是該公司唯一推出的新人，先後在1994年及1996年推出兩張音樂專輯《Exposure》和《愛是全意》，可謂前途無限。不過遇上97金融風暴，他所屬的唱片公司倒閉，他因而被迫退出歌壇，最失意時更一度坐在家裡等開工。他曾做時裝店售貨和時裝設計師的助手，但他想還是在演藝圈發展，於是在朋友搭路下終於在2000年加入無綫。

陳山聰戲外一樣愛跑步。（《大步走》劇照）

點擊下圖看更多《大步走》劇照︰

+ 3 + 3 + 3

點擊下圖重溫陳山聰的演出作品︰

+ 2 + 2 + 2

陳山聰多年來大多擔任配角，至近年得到演男二的角色。初初的代表作甚少，直至2009年於《學警狙擊》中飾演「左輪」一角，較為人所注意。其後在《女王辦公室》中，因穿著私人潮流服裝而人氣急升。在《掌上明珠》、《萬凰之王》中都有亮眼演出，他後在2012年的《天梯》後便沒有再拍攝劇集，更曾辭演劇集。2013年，陳山聰回巢，之後的角色戲份漸重，他憑著劇集《潮流教主》及《殭》再度人氣急升，在《乘勝狙擊》及《同盟》再次擔任第二男主角等等。真的令他登上男一的是《金宵大廈》一劇，他一人分飾兩角，跟李施嬅演情侶，大受好評，更開拍第二輯，繼續做男主角。

經常孖袁偉豪跑步。（Instagram@joelshanchung）

至於陳山聰的花邊新聞一樣多，先在2011年與「賭王」何鴻燊之三房女兒何超雲被多次傳出緋聞，二人卻否認關係。他後來直認2010年底已與有10年關係的前妻楊渡萍辦理離婚手續。到之後何超雲上載至微博的家庭合照，正式公開關係，但戀情只維持了兩年，當時有不少有關他的負面報道。至近年，陳山聰與從事美容業的圈外女友何麗萍（Apple）拍拖5年後結婚，妻子又為他誕下兒子，形象漸漸轉向正面。

當年陳山聰跟何超雲是新聞人物。（視覺中國）

陳山聰近來在電台節目《1圈圈》中也大談家人，表示︰「我好慶幸我選擇咗有小朋友，多謝Apple，多謝上天賜咗一個咁可愛嘅仔畀我！真心，佢真係幾靚仔。」引到阮兆祥等眾主持大笑。他又笑言︰「19年《金宵大廈》搵落嘅錢都畀晒佢咁濟（出糧給陪月、工人姐姐等）。」言談間，完全感受他做父親的喜悅，他說︰「（囝囝）兩個零月開始，我嘗試單獨同Jaco一齊，咁係OK嘅！原來我係有呢個天職㗎喎，唔係話認叻，我仲叻過Apple！」

點擊下圖看更多陳山聰的近照和家庭溫馨照片︰

+ 8 + 8 + 8

同場加映︰盤點圈中14對撞樣夫婦 林峯、張馨月愈嚟愈有夫妻相

盤點圈中14對撞樣夫婦 林峯、張馨月愈嚟愈有夫妻相