婆婆和媽媽2 |黃聖依大仔課程表曝光　7日無休嚇窒楊子：放假更忙

撰文： 朱奕錦 最後更新日期： 2021-03-12 21:00

內地女星黃聖依攜老公楊子、奶奶一齊參加真人騷《婆婆和媽媽》，最新一集中，她同老公就兒子的教育問題產生分歧，被對方否定育兒觀。

黃聖依一家非常受歡迎。（微博@黃聖依工作室）

兩人當中，楊子較黃聖依相對嚴格，譬如二兒子安麟學街舞，剛開始跳兩下就走神，這時黃聖依就想讓他休息一下，喝點水，但卻被楊子制止，要求安麟做到注意力集中，練好動作才能休息。

楊子對兒子相當嚴格。（視頻截圖）

其實黃聖依為兩位兒子報了不少興趣班，在她看來，小孩子應該多嘗試，因為家長也不了解究竟孩子喜歡的是什麼，但楊子認為，過多的嘗試，會讓孩子從小養成萬事皆可敷衍了事的態度：「要麼不選擇，選擇了就要認真對待」，而黃聖依比較心軟：「這樣孩子就崩潰了。」這時楊子辯駁道，小孩子已經有非常成熟的思想：「無論學什麼，我不反對，但在學這個過程中，必須拿出學習的態度。」黃聖依繼續解釋說，同一個班裏面的同學都有很多課外學習同興趣班，所以自己的兒子也不可以例外，更曝光了大兒子安迪的課程表，楊子大為驚訝：「我的天吶，放什麼假，更忙！」星期一至五早上8點15到下午3點半學校課程結束後，一小時總結當天學習內容、完成學校功課、記單詞，還要學數學、鋼琴、編程，而周末除了溫書、補習之外，更有五項興趣班，包括高爾夫球、圍棋、架子鼓、鋼琴、編程。

安迪的課程表令不少網友同感驚訝，但也有網友表示現在的小孩子就是這樣。（視頻截圖）

最後，楊子決定將安迪每日的課後補習同興趣減少至一樣，除了語文、數學常態化之外，其他特長以三個月為期限，經過學習與專業老師考察後，如果真的有天賦，且發揮優秀，再繼續學下去，反之則放棄。

楊子重新規劃兒子的補習與興趣班。（視頻截圖）

對此，網友們紛紛對楊子的教育觀表示讚同：「楊子三觀格局都會是一個好家長」、「學得多不消化還不如學好一種」、「成功的商人智商就是高」等。

黃聖依一家四口。（微博@黃聖依）