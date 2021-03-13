馬浚偉應曾志偉邀請回巢執掌TVB藝訓班？　「近排都好多傳言」

撰文： 洪曉璇 最後更新日期： 2021-03-13 16:25

曾志偉獲委任為副總經理，主要負責綜藝、音樂節目及製作方面。（陳順禎攝）

曾志偉年初獲任命出任無綫副總經理兼行政委員會特別顧問後，一上馬就動作多多，拉攏何麗全入主星夢著手搞返好同各大唱片公司關係。另外一直有指佢力邀馬浚偉回巢，呢日又有新消息，指馬仔將會掌管藝員訓練班，對此馬浚偉接受《香港01》訪問時笑言：「咩身份都有好多揣測。」

曾志偉邀請何麗全回巢，接掌TVB音樂事務，有指下一步志偉想改革藝訓班。（梁碧玲攝）

馬浚偉入行以來多方面發展，係TVB收視福將，近年作多方面發展，除咗不斷進修完成EMBA碩士課程後再讀中醫，搞咖啡生意及演藝學校，仲開設製作公司自家製節目及舞台劇。有指志偉希望培訓更多新臉孔，有意改革藝訓班，睇中馬仔諗頭多多力邀回巢掌管藝訓班。

49歲馬浚偉外貌保養得宜，近年更瓣數多多。（IG：ma_chun_wai）

對此馬浚偉接受《香港01》訪問時笑言：「近排都好多傳言，話我返去TVB，咩身份都有好多揣測，正如之前傳話我返去做星夢管理層，大家都知最終唔係啦。呢2日又有新消息傳出，咁我嘅回應其實係好多嘢都仲傾緊，到底係真正最後咩身份返去，要稍後落實咗多啲資料先可以決定。我唔否認TVB有同我傾緊，無論樂小姐志偉哥定珍姐（曾勵珍）都有傾唔同類型合作，喺呢一刻公司又忙我自己又忙，都未有時間坐低傾。到我知道肯定清楚TVB應該會宣布，呢一刻就無確實答案覆到大家。」