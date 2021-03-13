黑道律師文森佐︱意大利場面全靠CG　宋仲基對綠幕做戲獲讚演技好

撰文： 陳穎妍 最後更新日期： 2021-03-13 21:30

由宋仲基、全汝彬和2PM玉澤演主演的《黑道律師文森佐》（Vincenzo）收視節節上升，劇組昨日（12日）公開了最新的花絮影片，劇迷才驚見原來劇中所有意大利外景都是CG後製成品！

宋仲基於《黑道律師文森佐》飾演韓裔意大利律師黑手黨顧問文森佐．卡薩諾，首集一開場就火燒對手的葡萄園，粉絲大讚有型外，劇迷也非常好奇劇集拍攝的場地，表示希望疫情後出國踩點參觀。不過昨日官方公開的一條花絮中可見，原來劇中所有在意大利發生的場面，全部都是靠電腦CG後製而成。

劇組不公開的話，觀眾根本不知道原來所有意大利場景都是CG。（tvN）

點撃睇《黑道律師文森佐》超強CG :

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《黑道律師文森佐》中的CG效果相當真實，幾乎所有觀眾都被騙到，以為宋仲基疫情前就飛到意大利拍攝，激讚韓國後製技術達國際電影級。花絮影片公開後立即成為網上熱話，亦有不少網民大讚宋仲基的演技，表示對着綠幕演戲需更高專注力，在沒有四周環境幫助外，亦需要投入更多感情。

全個葡萄園都從來不存在！（tvN）

按圖重睇宋仲基火燒對手葡萄園一幕，邊回想整個大宅和果園都是CG效果：

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第6集講到「巴別集團」背後真正會長玉澤演，已決定要全面對抗宋仲基和全汝彬。預告中可見，玉澤演下令先向宋仲基媽媽「吳慶慈」下毒手，請醫生注射藥物到她身上，相信兩方之後將展開非常激烈的鬥爭！上集講到宋仲基已察覺到郭東延並非真正會長，究竟玉澤演的身份何時被踢爆呢？

宋仲基被讚顏值高外，就連演技也獲認證。（劇照）

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