林穎彤與媽媽受訪舊片翻Hit　林母哭訴老公拋妻棄女：佢變咗心

撰文： 陳芷穎 最後更新日期： 2021-03-13 20:43

現年28歲的林穎彤（Bella）一向給人活潑開朗的形象，童年時被生父拋棄淪落做乞衣的她誓要努力賺錢，讓辛苦湊大自己的媽媽可以享福。童星出身的Bella十歲時曾與媽媽一起接受傳媒專訪，而影片最近亦在網絡上翻Hit，當時穎彤媽媽親口說出丈夫拋妻棄女的慘況，更一度萌生輕生念頭。

現年28歲的林穎彤（Bella）一向給人活潑開朗的形象，童年時被生父拋棄淪落做乞衣的她誓要努力賺錢，讓辛苦湊大自己的媽媽可以享福。（IG/ @bella_lam）

林穎彤來自單親家庭，自幼在葵涌葵芳邨長大。林母哽咽說在穎彤一歲時，林父因有婚外情拋妻棄女，留下她與兩名女兒相依為命：「穎彤一歲時佢（林父）就搬出去住，佢鍾意咗個女仔變咗心，我盡力去挽留都冇用。穎彤一歲，家姐得9歲，又搵唔到佢，唯有孭住個女去天橋乞錢。」

由於生活陷入困境，林母在走投無路的情況下，帶同一歲半的Bella於葵芳天橋行乞九個月。每次重回天橋都勾起林母的痛苦回憶：「冇錢買奶粉、冇錢交租，又唔敢返屋企，就喺天橋流離浪蕩，不如就跳落去。望落去下面時，穎彤差啲跌落去，孭後面差啲瀡滑梯瀡落去，好彩捉住佢腳仔，嚇到我，次次行過天橋都會諗起嗰幕。」

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林母及後領取綜援養大兩名女兒，受訪時只有十歲的Bella已經非常生性，揚言長大後要努力賺錢好好報答媽媽：「想佢唔好咁辛苦、開心啲，唔好再住呢啲樓，買層靚啲嘅樓佢住。想大個搵多啲錢，等媽咪扮靚啲。」不過林媽媽最大的心願只是希望兩位女兒身體健康、平平安安，如今Bella深受觀眾歡迎又有穩定收入，林媽媽一定非常安慰。

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