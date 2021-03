靚媽岑麗香早前宣布懷有第二胎,更大讚「小腰果」疼錫媽媽,懷孕至今沒有太多的不適。今日(12/3)是大仔Jacob的兩歲生日,香香特意在IG上載一年前Jacob影Cute爆寫真時的花絮短片,並寫着:「I can’t believe this video is already one year ago! Happy birthday little bearbear.(不敢相信這影片已經是一年前,生日快樂)」。