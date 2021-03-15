神話出道23年鬧不和　Eric爆6年冇聯絡方法IG怒Tag金烔完

撰文： 陳穎妍 最後更新日期： 2021-03-15 14:30

下週將迎接出道23年的韓國元祖偶像「神話」，昨晚（14日）爆出成員間鬧不和。隊長Eric突然在IG發長文，提及組合中有人對團體溝通及行程造成傷害並公開標籤隊友金烔完，引來網民熱議，驚見二人把私下問題放上枱面。

神話出道23年才爆成員鬧不和。（IG/@ shinhwa_official）

神話出道23年來從未有過成員退隊，是長壽組合中好感情的代表。不過昨晚Eric竟公開提及有成員沒有以團體為重，更在其他地方對他人身攻擊，雖然沒有提及名字，但卻在照片中標籤成員金烔完。Eric講到：「不要在沒有我的地方說還沒確定的事，如果要說的話就來團體會議，三週前就已問了行程說好要開會，如果有心解決問題就來聊一下…」有指金烔完早前在Clubhouse講起有關神話活動話題後，雙方粉絲發生罵戰，一直負責召集團體的Eric被鬧爆，因而讓他情緒爆發。

Eric昨晚發文並標籤金烔完，令不和事件曝光。（IG/@ericofficial__）

見到Eric公開講對金烔完的不滿，粉絲留言勸他私下解決更好，但他卻講到已經沒有金烔完的私人聯絡很久。Eric表示自2015年起，金烔完已6年沒有在神話的群組中，甚至被封鎖。每次要開團體會議的話都只有5人參與，就算去年約好時間，金烔完最後也失約。23年組合鬧不和，昨晚金烔完昨晚隨即發文回應，表示將於今天與Eric及Andy見面解決，平復粉絲的心情。

Eric（右）直指金烔完（左）沒有以團體活動為先。（網上圖片）

金烔完表示今天會與Eric等人見面，希望能消除粉絲的擔憂。（網上圖片）

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