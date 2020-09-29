神話JunJin千七呎甜蜜新婚房公開　空姐老婆被讚似王祖賢

日前（27日）韓國元祖男團神話成員JunJin與小三歲圈外女友完婚，成為組合第二位人夫。婚禮剛完成，JunJin就帶着空姐老婆出演節目《同床異夢2 - 你是我的命運》，公開1,700呎的新婚房外，首度出鏡的老婆更被大讚撞樣王祖賢。

JunJin帶着老婆上電視，大曬甜蜜新婚生活。（SBS）

JunJin在婚後第二天就與老婆一同參與拍攝，二人不論眼神交流和對答都只流露着戀愛的甜蜜氣味。訪問中講到兩人是通過朋友認識，見面幾次後，由JunJin率先展開攻勢要求與老婆交往，他坦言第一次見面就覺得找到人生的最佳夥伴一樣。擔任15年空姐的老婆首次出鏡，馬上因清純美貌而造成話題，不但被大讚散發着香港女演員的感覺，更被指與年輕時的王祖賢相似。

JunJin的空姐老婆被大讚有香港演員感覺，並撞樣王祖賢。（SBS）

按圖參觀JunJin夫婦的睡房及衣帽間：

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不過講到最矚目，當然是JunJin夫妻首度公開的1,700呎新婚房。新婚房位於京畿道一山食寺洞，根據地產顯示售價為6.7億韓元（約450萬港元）。距離首爾中心約一小時多車程，因此環境特別優雅，即使低層望出去也一片綠色。二人的新婚房走樸素路線，以木色及白色做主色，亦沒有太多雜物，其中客廳的大型梳化最為吸睛，10人坐也完全沒有問題！新婚房的玄關亦相當大，放了兩個大型鞋櫃及梳化椅，甚至可能大過不少香港讀者的睡房。

二人的新婚房近1,700呎大，玄關也相當巨型！（SBS）

按圖參觀客廳及廚房：

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點撃重溫JunJin婚禮當天情況：