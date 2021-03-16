收視滯後報告｜《陀槍師姐2021》全劇收視出爐　只有一點值得慶幸

撰文： 黃梓恒 最後更新日期： 2021-03-16 01:00

收視滯後報告又再出爐，今次的日期是3月1日至3月7日。踏入三月，劇集黃金檔期的收視依然未有回升跡象，《陀槍師姐2021》亦迎接了大結局，全劇平均收視的確比較令人失望，而深宵劇《他來自江湖》雖然話題性十足，不過收視也沒有特別顯眼。

《陀槍師姐2021》今次收視錄得23.6點，是六周以來最高的一周，全劇平均收視22.8點，比《燕雲台》高，可以慶幸的是，肯定不會成為今年最低的一套，不過當然是失望的，始終《陀槍》系列的確是不少香港人心目中的回憶，但今次實在太大分別，如果以另一個劇名推出，反應可能會更加好。

如果唔係叫《陀槍師姐2021》可能更好。（劇照）

而深宵劇《他來自江湖》，因為吳孟達的離逝而臨時播放，但收視比起之前的深宵劇並沒有明顯的升幅，反而星期六晚的電影時段，上次報告的《審死官》已打破這個時段封塵3年的紀錄，今次《演藝泰斗吳孟達：逃學威龍》收視更上一層樓，取得20.6點收視，較《審死官》增加2.2個收視點。

為紀念吳孟達，無綫特意播出《演藝泰斗吳孟達:逃學威龍》。（電影截圖）

《愛•回家之開心速遞》周一至五平均25.4點，最高收視周一(1日)晚26.8點。《失憶24小時》周一至五平均22.3點，最高收視周四(4日)晚23.3點。《陀槍師姐2021》周一至五平均23.6點，最高收視周五(5日)晚大結局25.8點，是該劇開播以來收視最高一集，全劇平均收視22.8點。《他來自江湖》周一至五平均5.7點，最高收視周五(5日)晚6.4點。

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