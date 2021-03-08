大步走｜劇情老土不過唔係敗筆？　話你知其實有三大吸引之處

撰文： 黃梓恒 最後更新日期： 2021-03-08 00:00

《大步走》由上年年尾已經放風要播出，但突然抽起被《堅離地愛堅離地》搶先，之後諗住接住播，誰不知又被《陀槍師姐2021》打尖，連續被抽起兩次之後，今次終於迎來真正出街，雖然遲了三個月，而且在myTV gold已一早播畢，但總好過無限期等待。

故事大綱，網媒編輯何家欣（姚子羚飾）奉命接近「競風田徑社」挖掘醜聞，與跑步教練袁力（陳山聰飾）結識。袁力因過去的憾事，避免和人建立關係，但他屢與家欣交集，漸走漸近。富商郭皇普（蔣志光飾）之女郭貝兒（劉穎鏇飾）懷着特殊目的，主動加入競風社；皇普卻成了競風社的贊助人，與袁力不斷角力。袁力受好友黎舜梵（張達倫飾）所託，照顧年少的兒子麥宇笙，二人逐步培養出師徒情誼，而舜梵與家欣原來曾有感情糾葛。舜梵及後因頑疾自暴自棄，袁力決意令他振作，同時亦審視自身，要重新踏上跑道。

用跑步做題材，好少見。（劇照）

看劇情大鋼，《大步走》除了跑步之外，又是玩恩怨情仇，正宗TVB套路，最後帶出一些老掉牙的大道理，例如人生就像跑步一樣，一定要堅持才可以到終點。不過，原來今次除了用跑步講人生之外，還會利到用近年十分流行的「斷捨離」，將它與跑步連起來，每集更會有「人生金句」，算是比較有心思，就算老土但至少有誠意。

除此之外，《大步走》不算是大卡士製作，所以演員配搭上也比較新穎，至少不是來來去去那幾位視帝視后。陳山聰和姚子羚甚有淵源，除了本身已經是好友，也是圈內長跑群組「Crazy Runner」的一份子，在2017年山聰奪得「最佳男配角」時，便是由子羚頒獎給他，今次同樣是兩人第二次以第一男（女）主角。而張達倫和劉穎鏇也少有如此重戲份的角色，相信會有不少新花火擦出。

今次演員陣員算新穎。（劇照）

最後，這部劇其實已經在內地和myTV gold率先播完，得到的評價也是不錯的，雖然劇情有被批老土，但至少是夠熱血、勵志，而且各位演員的配合到位。亦有不少人，除了看劇情之看，看《大步走》的確是學到了不少跑步的知識，除了兩位主角本身是跑愛的愛好者之外，相信編劇都花足時間做資料搜集。