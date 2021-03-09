收視滯後報告｜《審死官》破紀錄收視　周日綜藝追近黃金檔劇

撰文： 黃梓恒 最後更新日期： 2021-03-09 01:10

收視滯後報告又再出爐，今次的日期是2月22日至2月28日。上次說過，最近兩套黃金檔劇的成績的確有點差，今次再看，原來跟星期日的晚上綜藝檔期竟然接近水平，實在少見。而星期六晚的電影時段，當日正正是吳孟達逝世的一天，《審死官》創下高收視，打破近年紀錄。

兩套黃金檔劇，《失憶24小時》錄得22.8點，《陀槍師姐2021》22.9點，可以說是難兄難弟，再看看星期日晚上《港產旅行團》有21.7點，《香港原味道》有21.2點，周日的收視竟然貼近平日，實屬是少有，由此亦可見黃金檔兩套劇的收視的確需要打一枝強心針，未知《大步走》能否勝任這個任務？

先睇睇《大步走》的金句：

+ 5 + 5 + 5

《愛•回家之開心速遞》周一至五平均26.6點，最高收視周一(22日)晚27.8點。《失憶24小時》周一至五平均22.8點，最高收視周四(25日)晚24.6點。《陀槍師姐2021》周一至五平均22.9點，最高收視周四(25日)晚24.0點。《多功能老婆》周二至五平均6.0點，最高收視周日(28日)晚6.7點。另外，周六(27日)晚播映《審死官》，取得18.4點收視，仍2018年以來翡翠台周末電影時段收視之冠。

+ 3 + 3 + 3

即睇詳盡收視報告：

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