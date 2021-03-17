Elliot Page變性後首登《時代雜誌》封面：終於成為真正的自己

撰文： 關穎賢 最後更新日期： 2021-03-17 11:15

憑電影《Juno少女孕記》（Juno）、《潛行凶間》（Inception）而爆紅的Ellen Page，於2014年公開出櫃後，再於去年年底宣布成為跨性別人士，改名為Elliot Page。事隔3個月，Elliot昨晚在Instagram上載了登上《時代雜誌》（Time Magazine）的封面，並公開成為跨性別人士的全新形象。

Elliot在帖文中對前人表示敬意，並感謝支持及關注跨性別人士：「感謝那些支持我的人，以及對跨性別青年的一代的關注，我們必須保護他們，請加入我的行列，譴責所有形式的反跨性別立法、仇恨和歧視。」有大批網民都立即留言支持Elliot，並感謝他勇於站出來為性小眾發聲。

Elliot接受《時代雜誌》訪問時透露自細已經很想成為男孩子，直至9歲家終於允許他剪短頭髮：「我感覺自己就像男孩子，我想成為男孩子，我會問母親將來我是否可以成為男孩子。」由於自10歲起便開始擔任童星，Elliot首次參演劇集《Pit Pony》時需要戴上假髮，並在往後的演員生涯中留長頭髮。可惜這人生中這麼多年來都未真正的做自己，Elliot坦言曾經有很長時間不敢看自己被拍攝的照片，就連翻看自己所參演的電影都是一大困難，尤其是飾演非常女性化的角色。

Elliot Page在2014年宣布出櫃。（Getty Image）

直至在《變種特攻：兩極爭霸》（X-Men: The Last Stand）及《潛行兇間》（Inception）中為人熟悉後，Elliot坦言當時正受抑鬱症和焦慮的折磨，亦很難告訴任何人多麼不喜歡自己的身體。對於去年年底終於宣布自己成為跨性別人士，Elliot直言：「我終於能夠投入成為跨性別人士，讓自己成為真正的自己。」

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