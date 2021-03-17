PENTAGON七缺二推新歌《DO or NOT》　Kino大膽講：平均身高高了

撰文： 陳穎妍 最後更新日期： 2021-03-17 21:30

韓國男團PENTAGON日前推出新專輯《LOVE or TAKE》，並帶着新歌《DO or NOT》回歸。這次是自珍虎和Hui入伍後，組合首次以7人姿態回歸，備受大眾關注外，記者會上亦難免被問到七缺二的感受。

PENTAGON在沒有隊長Hui及大哥珍虎下回歸，7位成員坦言仍有點不習慣，尤其練習期間會特別空虛。不過這並沒有令他們變弱，反而每人都用盡1.5倍的努力填補二人的空位。Kino則開玩笑講到：「我們的平均身高高了！」比喻會像PENTAGON的身高度一樣，向粉絲展示更高的水準和能力。

PENTAGON七缺二推新歌《DO or NOT》。（Cube娛樂提供）

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《LOVE or TAKE》是一首結合「清新」及「涼爽」感的歌曲，成員形容就像零系雪碧一樣，清爽得來又健康，亦是組合獨有魅力。要選一位成員最適合今次新歌形象的話，Yuto和閆桉互相點名大讚，表示對方由練習開始就花了很多努力。PENTAGON今年10月將迎來出道5周年，被問到有甚麼目標，信源講到希望組合能一直成長，相安無事地與粉絲一同渡過第5年。

PENTAGON記者會上帶來《DO or NOT》表演。（Cube娛樂提供）