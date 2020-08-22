IZ*ONE演唱會出AR技術滿足粉絲　PENTAGON下月開線上見面會

礙於新冠肺炎疫情，不單止韓星不能來港見粉絲，就連在韓國本土如常開見面會及演唱會的機會都沒有。為了彌補互相的遺憾，限定女團IZ*ONE和男團PENTAGON，分別宣布將於下月舉行線上演唱會及見面會，與全球粉絲來一個另類見面。

IZ*ONE將於下月13日舉行線上演唱會「ONEIRIC THEATER」，邀請粉絲來到如魔法般，由夢想成為現實的「夢的劇院」。12位成員自去年7月來港開演唱會後，終於再有機會與香港粉絲見面。雖然是網上演唱會，但這次將加入AR及XR技術，為粉絲帶來逼真的表演，猶如IZ*ONE成員真人現身在大家眼前一樣。

IZ*ONE將於9月13日舉行線上演唱會「ONEIRIC THEATER」，門票已於Interpark公開發售。

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而男團PENTAGON亦宣布將下月6日，舉行線上粉絲見面會「PENTAG-ON AIR」，並公開了8位成員穿著黑色西裝的海報。「ON AIR」顧明思義是線上的意思外，亦有展示目前為止，PENTAGON尚未展現過的每一瞬間的解釋，希望通過這次見面會，能與世界各地的粉絲創造更多難忘時刻。見面會門票已於Interpark公開發售，粉絲絕對不能錯過。

PENTAGON將於9月6日舉行線上見面會「PENTAG-ON AIR」，門票已於Interpark公開發售。