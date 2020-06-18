【Road to Kingdom】THE BOYZ決賽重演經典畫面　擊敗ONF大熱奪冠

集合PENTAGON、THE BOYZ、ONF、VERIVERY、GOLDEN CHILD、ONEUS和TOO共七隊男團的Mnet韓國男團比賽節目《Road to Kingdom》由4月開播，為期7周的比賽，會進行三次競技演出，晉身決賽的5隊，於今晚（18日）的現場直播決賽中公開「回歸舞台」演出，最後由大熱THE BOYZ大幅拋離對手獲勝，可以獲得後續節目《Kingdom》的「入場券」。

出道兩年半的THE BOYZ贏得《Road to Kingdom》的第一名，並獲得後續節目《Kingdom》的參賽資格。（Twitter：@Creker_THEBOYZ）

直播開始不久，主持李多熙和張聖圭率先公開5隊最新排名，綜合頭三次的競演分數、影片觀看分數以及回歸音源分數後，排名為THE BOYZ（60765分）、ONF（51052分）、PENTAGON（43227分）、ONEUS（29635分）和VERIVERY（28019分）。

之後五隊分別現場表演新歌，順次序為ONEUS的《COME BACK HOME》、VERIVERY的《Beautiful-x》、THE BOYZ的《CHECKMATE》、PENTAGON的《Basquiat》和ONF的《新世界》（New World）。

直播一開始馬上就公開五隊的最新排名，排名依次序為THE BOYZ（60765分）、ONF（51052分）、PENTAGON（43227分）、ONEUS（29635分）和VERIVERY（28019分）。（《Road to Kingdom》影片截圖）

THE BOYZ的《CHECKMATE》故事情節非常出色。（《Road to Kingdom》影片截圖）

點擊觀看THE BOYZ在決賽中舞台：

+ 39 + 38 + 37

結束所有演出後，主持李多熙和張聖圭宣布加上由韓國（70%）和海外（30%）觀眾的直播投票分數，THE BOYZ和ONF成為頭兩名，最後THE BOYZ在累積總分和投票分數均較高，而贏得第一名，並將晉級參加後續節目《Kingdom》。

THE BOYZ在宣布賽果時非常緊張。（《Road to Kingdom》影片截圖）

最後由THE BOYZ贏得第一名。（《Road to Kingdom》影片截圖）

THE BOYZ的隊長上淵發表得獎感言：「很多謝大家，比起我們得第一名，所有製作組、排舞老師和粉絲都辛苦了，可以通過這個節目讓大家見到我們的表演很開心，亦學到很多，希望我們THE BOYZ能夠成為一隊適合坐在KINGDOM位置上的藝人，亦以後我們7個團體都能在KPOP界成為更有型的團隊。」Q坦言他們11個成員的自信心都提高了很多，能參加這個節目真的非常幸福，善旴更引用ONF的新歌《新世界》：「我們這7個團體能一起創造新世界就好了！」

THE BOYZ的成員們留下男兒淚。（《Road to Kingdom》影片截圖）

THE BOYZ的成員們留下男兒淚。（《Road to Kingdom》影片截圖）

THE BOYZ在第一和第二次競演舞台中奪得第一位，憑出色編劇，附以類似雜耍表演的高難度舞蹈，於觀眾心中留下深刻印象，而且所有成員顏值極高，因此節目初期，他們已被視為奪冠大熱。

另一方面，今次決賽中，THE BOYZ的回歸舞台演出結合了過去多次表演中的元素，包括紳士帽、砣錶、國王、皇冠和劍等等，猶如重溫一次他們的參賽歷程，令人感動到毛管戙，成為冠軍實至名歸。

THE BOYZ的人氣定會再度飆升。（Twitter：@Creker_THEBOYZ）

Mnet在節目結束後宣布後續節目《Kingdom》即將來臨。（YouTube：Mnet K-POP）

最終排名：

第一名：THE BOYZ（總分95765分；直播投票分數35000分）

第二名：ONF（總分78411分；直播投票分數27359分）

第三名：PENTAGON（總分60360分；直播投票分數17133分）

第四名：ONEUS（總分40138分；直播投票分數10503分）

第五名：VERIVERY（總分31871分；直播投票分數3852分）

第六名：TOO（第二次淘汰中被淘汰）

第七名：GOLDEN CHILD（第一次淘汰中被淘汰）

點擊重溫THE BOYZ在比賽中的經典畫面：