矚目配角｜江欣燕經歷離婚睇淡愛情：失婚係一個統稱嚟㗎啫!

撰文： 林迅景 最後更新日期： 2021-03-19 21:30

演戲就似是另一個人生的經歷，所以很多演員都會說：「我嘅人生幫到做戲。」江欣燕在劇集《失憶24小時》飾演失婚婦人「吳順美」，不必令人想起江欣燕的感情生活，不過於她本人而言，由結婚到離婚，其實只是人生的不同的階段。她說：「失婚係一個統稱嚟㗎啫，係咪？」

江欣燕分享了自己對愛情的見解。（葉志明攝）

江欣燕參加TVB新秀歌唱比賽時認識了張衛健，兩人很快便走在一起，不過最後卻因性格而不合而分手，感情只推持5年，其後江欣燕商人吳積遜，兩人由拍拖到結婚經歷22年，惟兩人最終在結婚12年後就公布離婚。

離婚對江欣燕來說，只是人生其中一個階段。（葉志明攝）

江欣燕：「你愛自己嘅時候，就識得決定你想要一個點樣嘅生活，我從來冇講過對方有不是。因為佢陪伴我一個好長嘅日子，當中有快樂嘅，但係去到某一個點，我哋要breakthrough啦。」簡單幾句，就知道她對婚姻看得十分豁達。

江欣燕曾與吳積遜有過一段12年的婚姻。（視覺中國）

有緣就一齊，冇緣就唔一齊，就係咁。

「失婚係一個統稱嚟㗎啫，係咪？今時今日都2021年，呢個係一個新思維，我唔覺得自己個人好失敗。有人淨係話，啲人話失婚『冇呢樣冇嗰樣』，我覺得佢哋好膚淺，因為我覺得有緣就一齊，冇緣就唔一齊，就係咁。」

江欣燕在入行初期曾與張衛健拍拖，有指兩人因性格不合而分手，結束5年戀情。（江欣燕微博）

對江欣燕來說，愛情其實只佔人生中其中一部份，愛情之外還有家人，以及小朋友。離婚之後，她就選擇了回家陪伴自己最親的人，說：「冇唔開心，我反而就唔習慣。但係你諗下，如果你不嬲都係一個人，都係同自己一齊，咁有乜嘢會失去？我（不嬲）冇依賴身邊嘅嘢，諗下又係喎，所以我就好想返去陪伴我年老嘅父母，突然間覺得，我呢啲時間要留畀同佢哋一齊過。我都好開心，喺我daddy晚年嘅時候，我返咗次去同佢生活咗一段好短嘅時間。」

江欣燕在劇集《失憶24小時》飾演失婚婦人「吳順美」。（資料圖片）

對的，與其自怨自艾，倒不如花多些時間在其他重要，或者從前被自己忽略了的事上。她說：「咪好睇得開？冇乜嘢，做人係咁架啦，將來係點樣我唔知，但係老實講，婚我結過，咁拍拖又拍過，好嘅男仔周街都係。而家呢個階段，優先次序最緊要嘅就係照顧好我年老嘅媽媽。」

江欣燕笑說，自己搬回媽媽一起生活後，變回了一個「公主」，（葉志明攝）

江欣燕自言，與媽媽一起生活的時光，自己就似是一個公主一樣：「完全唔係咩犧牲奉獻呢啲嘢，我根本就係嘆緊佢！哈哈哈！我又唔使交租，擺低隻杯又有人收。」她說，深訓時段播《同事三分親》時，媽媽還會每晚準時收看。她說：「我有陣時會陪佢睇，我媽咪會話：『欣欣你好瘦吖，快啲嚟睇，你好靚吖！』我唔係自己讚自己，佢真係咁講。」

江欣燕和keep得好好的江欣燕媽媽。（IG圖片）

我同前夫養嘅貓都走晒啦，佢哋每一個好都好孝順，我祝福佢哋可以去一個好嘅人生。

訪問當日，江欣燕除了講及愛情觀以及事業發展外，還透露前一天家中的愛貓離世，難怪江欣燕會有點神不守舍。「如果人生好似一套戲咁，好睇嘅戲係咪要有啲情節？你有幾愛嗰個人就有幾憎嗰個人，或者有幾愛冇咗就有幾痛苦，所有嘢都係一個體會。」

江欣燕和愛貓「白白」。（受訪者提供）

她續說：「就好似我隻愛貓啱啱走咗，我好傷心。我喺度，諗今日要做嘢，點化妝呢？但係我知佢身體有事，一個月前已經好傷感，每一日起身我都諗，佢喺唔喺度呢。我已經發晒出嚟，到尋日佢走嘅時候我諗得好正面，覺得佢呢一期『貓』生畢業啦。事實上又係，其實你可以轉個角度，就唔會咁傷感。」

江欣燕的愛貓「白白」於訪問前一天去世。（受訪者提供）

江欣燕還十分清楚，貓貓「白白」離世當天，訪問前一日 ,江欣燕對貓貓說過的一句說話。她說：「尋日臨出門口，我就同佢講：『有陣時畢業都係一件好事，作為你媽媽，我只可以教你好多做人嘅道理，我希望你有一個好嘅人生，唔好做貓貓，淨係食同瞓，冇得去試鍊做人…』我都唔點解同佢講句咁嘅嘢，我一講啲眼淚就嚟。我自己冇仔女，我好鍚佢哋幾個，都係十幾廿年，唔養動物嘅人唔會明，我真係當佢哋仔女咁。」