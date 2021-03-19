羅志祥翻生無望？轉行做YouTuber收視仆直　拍片懶搞笑酬勞得個吉

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羅志祥（小豬）因為被前女友周揚青抖出劈腿醜聞，不但重創形象，演藝事業更全數停擺，淡出螢光幕近10個月時間，直到近期才漸漸復出，並開始經營YouTube頻道，然而至今推出三集影片，點閱率卻不見起色、逐漸下滑，據悉廣告收益僅約台幣兩萬元，恐怕遠低於拍攝成本。

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羅志祥的YouTube頻道「羅志祥 Show TV」正式上線至今，已經推出三部影片，內容分別為西門町街訪、穿布偶裝為醫護人員打氣以及「多人運動」瘦身甩肉，並邀來台灣藝人楊琳擔任街訪主持人與嘉賓，起初掀起一陣話題，然而隨著時間過去，點閱率卻是雪崩式下滑，最初發表的街訪影片還有47萬人觀看，第3部運動影片卻只剩下7.9萬點閱。

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根據YouTube規定，頻道必須超過1000人訂閱，並累積4000小時的觀看時數，才能申請廣告分潤，而羅志祥目前已有5.4萬人訂閱，觀看時數也已經達標。然而，據查，他推出這三部影片至今，廣告收益約為台幣2萬元，外界推估恐怕遠遠低於拍攝成本，與以往動輒破億的錄影薪酬相比，更是呈現極大反差。

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不過，羅志祥出道至今已超過27年，期間在唱片、戲劇、綜藝領域都有發展，在醜聞爆發之前，更在大陸接下多檔綜藝節目與代言，早就賺進億萬身家。

羅志祥頻道目前有5.4萬人訂閱，點閱率卻有下滑趨勢。（YouTube@羅志祥Show TV）

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】

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