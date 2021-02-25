羅志祥潛水10個月疑密謀復出　IG限時動態洩露關鍵時間點

撰文： TVBS新聞網 最後更新日期： 2021-02-25 14:30

台灣藝人羅志祥（小豬）去年4月被前女友周揚青爆料荒淫性史，除了重創形象之外，所有演藝工作幾乎停擺，沉寂10個月，23日晚間忽然宣布，本週六（27日）將於自己YouTube頻道

上傳首部影片。

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羅志祥去年不僅陷入分手風波，接著又爆出於自家頂樓蓋泳池被舉發、助理社群網站被盜等等，年底撰寫長文表示：「2020年經歷過悲傷挫折、難過失落，又或是快樂喜悅，在年末倒數中都將成為過去」，坦言2020年每天都經歷不同的事情，驚覺人會在不知不覺中，逐漸活成自己討厭的樣子，羅志祥也對自己喊話，這些都是成長的一部分，真實面對不需要逃避。

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羅志祥復出之路備受外界關注，今年初他與前經紀人孫德榮，終於解開20年前產生的心結，更爆出開始經營個人YouTube頻道，今年還準備發行新專輯。23日晚間，羅志祥於Instagram回答網友提問，除了提醒大家先訂閱YouTube頻道之外，針對有人提問「新頻道什麼時候更新啊？」羅志祥興奮表示：「禮拜六晚上！要看喔！」形同正式復出。

針對有人提問「新頻道什麼時候更新啊？」羅志祥興奮表示：「禮拜六晚上！要看喔！」形同正式復出。（IG截圖）

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