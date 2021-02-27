羅志祥為復出扮清潔工落街聽民意　有人激動到揚言要他自剁身體？

撰文： 葉詩 最後更新日期： 2021-02-28 10:15

羅志祥（小豬）去年遭前女友周揚青揭穿連環劈腿行為後，形象一落千丈，沉寂10個月後，他周六（27日）透過剛剛開設的YouTube頻道宣告復出，並以「羅志祥喬裝走上西門町街頭真實聽見民眾聲音｜誠心回答：『我會改』」為題發布首段影片，小豬在影片中只喬裝成清潔工人，請Under lover成員楊琳在西門町做街訪，希望親耳聽到群眾對自己的看法，而台灣民眾亦着實老實不客氣！

點擊圖輯睇民眾點鬧小豬：

+ 34 + 34 + 34

在街訪的過程中，許多人都直嘲小豬為時間管理大師，更是有話直說直嗆：「不要再渣了，是在渣什麼東西的。」令他表達悔意：「我聽到了，我做這個就是想聽到最真實的聲音，我會改！」也有人說：「應該可以不用復出了。」但一見到小豬本人現身，就改口說是開玩笑，小豬笑說：「好險他剛剛說開玩笑的，不然我真的會哭。」更有Busker直指：「如果他是我的男友，我就會剁GG（切下體）」嚇得他驚慌失措，配以少女時代的《Gee》作配樂更是十分抵死。

其實整體來說，大部份的受訪者都願意給小豬重新開始的機會，令他大為感動：「我們常常會透過網絡得到一些訊息，但這次我們跳出了網絡，去做人與人之間最真實的聲音，然後也感謝大家還是願意給我個機會。」

同場加映：53歲李克勤在港近況曝光 面佈皺紋兼雙目無神急衰老10歲

+ 28 + 28 + 28

同場加映：你看不到的《金手指》發布會 梁朝偉劉德華兩大影帝變「吉祥物」