Rosé@BLACKPINK開YouTube曬童年片　15小時破百萬訂閱追撃Jennie

撰文： 陳穎妍 最後更新日期： 2021-03-19 16:30

繼BLACKPINK Lisa和Jennie開設個人YouTube頻道後，Rosé昨日（18日）也終於開通頻道，並只花了15小時就破100萬訂閱。Rosé上傳的首條影片更快速突破290萬觀看次數，再一次見證組合的國際級人氣。

Rosé近日推出首張Solo單曲專輯《R》，主打歌《On The Ground》大獲好評，她同時亦開通個人YouTube頻道與粉絲作近距離溝通。雖然對比Jennie上次只花了7小時就破百萬訂閱為慢，但Rosé 15小時的紀錄同樣驚人，截至今天中午12時半，Rosé頻道訂閱已達135萬。

截至今天中午12時半，Rosé頻道訂閱已達135萬。（YouTube截圖）

Rosé在首條影片中公開了不少童年影片。（YouTube截圖）

按圖睇小時候可愛的Rosé：

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Rosé第一條影片除了分享自己的名字由來，講及自己曾有成為如Beyoncé和Michael Jackson般帥氣的歌手是她的夢想外，亦公開了不少童年時期的珍貴影片。粉絲大讚小時候的Rosé活潑又可愛，同時也見到她自小開始對音樂的熱誠和勇於挑戰的性格。Rosé專輯《R》發行前的預購量達50萬張以上，創下了韓國歷代女Solo歌手單一唱片的最高紀錄。

Rosé頻道的首條影片已快速突破290萬觀看次數。（YouTube截圖）

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