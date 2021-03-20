張栢芝為FENDI 2021春夏高定行騷　氣質超塵脫俗宛如仙靈

撰文： 朱奕錦 最後更新日期： 2021-03-20 12:15

張栢芝自從參加內地綜藝節目《乘風破浪的姐姐》第二季後，人氣有增無減，雖然實力受到質疑，但美貌卻令不少網友折服，無論什麼扮相，都為人稱道。

昨日（19日），FENDI 2021春夏高定系列再度舉辦了一次時裝騷，將地點搬至上海，打造了與1月於米蘭時裝周首次發布該系列時的相同場景，模特兒們在玻璃隔斷與燈管打造的「迷宮」中行走，再駐足於縱橫交錯的「FF」玻璃房中，裏面是不同的主題，包括花園、書房等。今次邀請不少明星參與行騷，包括譚卓、張栢芝、吉克雋逸等。

栢芝身穿oversize玫瑰編織鏤空長裙，復古優雅，穿梭在古典與藝術之間，超塵脫俗，如仙靈一般。頭上繁複的髮飾，呈現出高定的華麗，頗有古典浪漫主義的感覺。

栢芝在T台上氣定神閒，毫不怯場。（VCG）

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FENDI 2021春夏高定系列是女裝創意總監Kim Jones上任後的首場時裝騷，亦是他首次發布女裝系列，靈感源自英國女性主義作家Virginia Woolf的小說《Orlando》，以她和她的同性戀人，作家Vita Sackville-West為原型創作的故事，是一本包含時空穿越，模糊了二元性別界限的傑作，在書中，Virgina探索著Vita，穿梭於幾個世紀之間，將她從一種性別拋向另一種性別，與她玩耍，為她穿上皮草、蕾絲，戴上祖母綠，為她披上一層薄霧般的面紗。因此，今季的服飾也是圍繞當中一系列元素構成。

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