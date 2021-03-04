陳漫拍攝李冰冰《VOGUE》中國版封面失手　網友：似陳坤女裝大佬

撰文： 朱奕錦 最後更新日期： 2021-03-04 16:15

內地著名視覺藝術家陳漫的攝影作品，向來備受好評，經常為各大時尚雜誌拍攝封面，風格新穎，能發掘明星的另一面。然而，最近陳漫的攝影水平似乎有些飄忽，發揮時好時壞，口碑比起以前也差了很多，最近為《VOGUE》中國版《VOGUE 服飾與美容》拍攝的四月號封面更引起廣泛討論，因為完全認不出是誰。

80後攝影師陳漫。（微博@陳漫ChenMan）

昨日（3日），《VOGUE 服飾與美容》官方微博公布四月號封面人物，相中人留著齊蔭短髮，身穿粉色紗裙，以仰視角度拍攝，如果沒有寫李冰冰的名字，還以為是陳坤，頗有女裝大佬的感覺。

據悉，今期封面以公益環保為主，因此用科技同時尚構建了虛擬世界，背景與花卉都是靠後期製作，現場的佈景材料也是採用可循環材質。但整個色調有些暗沉，沒有什麼質感。

陳漫為李冰冰拍攝的最新封面遭到網友瘋狂吐槽，網友指似陳坤、吳昕、袁泉等多位明星，就是看不出是李冰冰。（微博@VOGUE服飾與美容）

除此之外，《COSMOPOLITAN》中國版《時尚COSMOPOLITAN》的3月號封面也是由陳漫掌鏡，周迅以全身CHANEL出鏡，但也出現同趙薇撞樣的現象，而另一張陳坤的封面也並不出彩，甚至是差強人意。因此不少網友都紛紛吐槽：「一模一樣到分不清誰是誰的程度」、「主要還是不用心吧」、「因為商業片錢多」等。