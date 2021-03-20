乘風破浪的姐姐2︱容祖兒感謝那英緩解尷尬　笑言迎來事業第二春

撰文： 朱奕錦 最後更新日期： 2021-03-20 19:30

容祖兒（Joey）在內地綜藝節目《乘風破浪的姐姐》第二季中表現不俗，充分發揮唱跳實力，人氣一直高企。最近，她接受《鳳凰衛視非常道》的專訪，暢談參加節目以來的心路歷程。

Joey在節目中唱跳實力不俗。（微博@容祖兒）

由於Joey並非長年在內地發展，因此在30位姐姐剛剛見面時，她幾乎什麼人都不認識，也不喜歡主動找人聊天，幸好有那英在場，讓她同其他姐姐熟絡，及時緩解尷尬場面，窩心的舉動令Joey非常感動。

近年來，有關女性力量的話題不斷，也有很多女性產生焦慮，包括容貌、年紀、單身等，Joey鼓勵道，每個女性都有自己的路，凡事沒有絕對的答案，很多事情會因為自己的經歷而改變，所以走自己的路才是最踏實。

Joey指自己初初想做歌手時也飽受質疑，幸好一直堅持自己。（微博@容祖兒）

隨著年紀的增長，很多女星都覺得機會愈來愈少，但對Joey而言，並未感到機會的稀缺，尤其是當下大家都很提倡30+的女性，她笑言反而覺得迎來事業第二春。Joey認為，關鍵是看個人如何看待自己的事業，她希望在工作上找到自己的價值，利用自己在舞台上的表演讓觀眾、歌迷開心，何樂而不為？但有些人會覺得「你可能開始老了，下一代又來了，就不要霸着位置」，Joey直言還是要看自己的想法，有機會就好好把握，如果沒有，就找一些其他事做，畢竟人生中還有很多東西未開發，譬如感情生活，或者多些時間陪媽媽。還承諾只要大家一日想看她表演，她都在，但如果有一日大家說「夠了，差不多了」，那就悄悄地走開。

Joey推薦阿Sa參加下一季。（微博@容祖兒）

前不久，Joey剛剛推出新歌《煙花紀》，同多年前《搜神記》中「只要敢遠飛亦能自創我的煙花紀」不謀而合，她表示這算是對過去的一個回顧與總結，新歌的靈感也源自《搜神記》，同時因為很多歌迷都將Joey的歌視為她人生的章節，所以這首歌也算是她對感情、工作以及生活的一個新體會。

《煙花紀》花絮。（微博@霍汶希Mani）