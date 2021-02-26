乘風破浪的姐姐2 | 容祖兒失誤咬手自殘　網友：太怕Mani失望?

撰文： 朱奕錦 最後更新日期： 2021-02-26 20:55

內地綜藝節目《乘風破浪的姐姐》第二季進入第三次公演小考，容祖兒（Joey）再次擔任隊長，與江映蓉、陳梓童、呂一、陳小紜一組，綜合實力來講，算是最強的一組。

Joey隊實力不俗。（微博@乘風破浪的姐姐）

今次的小考有別於前兩次，由隨機抽籤決定。在考核前夕，霍汶希（Mani）同舞蹈總監陳琦沅（Kenn）觀看Joey組表演時，Joey又出現失誤，Kenn直言道：「祖兒，我現在比較擔心的是你。你整個表情呈現出來就是心虛，很猶豫。」旁邊的Mani也忍不住說：「她是每次小考都瀨嘢。」發揮不穩定，Kenn有些擔心，萬一第二日抽中的是Joey，那就有些危險。

Joey在考核前夕又失誤。（視頻截圖）

可能由於自責加上壓力大的緣故，Joey即刻咬著自己的手臂，Mani見到後予以阻止：「不要再咬自己了。」她才鬆開嘴巴。其後Joey坦言：「每一次都是因為給自己好大的壓力，弄得效果不好，而且我們的舞蹈真的是由一定程度的難度，就會很擔心影響到大家。」

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事後，不少網友都很心疼Joey，有網友猜測：「她是不是有點太過在意Mani的看法了？所以在她面前小考也有壓力，太怕Mani露出失望的眼神」，也有網友關心地講道：「跳不好也不能自殘啊」、「祖兒其實本來跳舞不是強項，學得慢全靠苦練吧，但她在場上就真的有那種天后功架，很有吸引力感染度」等。