【真愛基因】受歡迎等於好睇？　多餘懸念成敗筆同《黑鏡》冇得比

撰文： 關穎賢 最後更新日期： 2021-03-20 21:03

生活在這個速食年代，所有人和事來得快去得更快，慢慢戀愛習慣亦隨着極快的生活節奏而產生變化。相信有不少人都有使用交友App的習慣，希望能夠付出最低成本來尋獲「適合自己的配對」。如果靠DNA就能配對到Perfect Match，閣下又可會選擇進行測試？

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《真愛基因》改編自John Marrs的同名小說。（劇照）

科幻懸疑英劇《真愛基因》（The One）在Netflix上架短短幾日，就已經衝上了全球排行榜的第二位。劇集改編自John Marrs的同名小說，主要講述現今社會人類可以使用DNA吻合測試，不論性別、國藉、膚色、年齡來找到完美的靈魂伴侶。可惜這個愛情配對科技卻引伸出各種問題，令已婚者懷疑另一半並非真愛而離婚。同時科技公司的創立人Rebecca（Hannah Ware飾），竟然捲入一宗離奇腐屍案。

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上架短短幾日，就已經衝上了全球排行榜的第二位。（劇照）

這種科幻愛情題材本身已經非常吸引，再加入兇殺和懸疑元素，將美劇成功的所有元素集於一劇，野心顯然非常大，更令記者萬分期待。不過期望愈大，失望愈大。故事的主線圍繞真愛基因創立人Rebecca美貌和自信過人，靠出色的談吐技巧成功讓公司賺大錢，但在表面完美的背後，Rebecca隱藏着不見得光的過去，更牽涉到一宗謀殺案。劇集橋段讓人聯想起燒腦神劇《黑鏡》（Black mirror）的單元《Hang the DJ》，同樣以配對為主題，但《真愛基因》的諷刺意味不夠深之餘，更似乎有點半桶水的感覺，亦根本無法跟《黑鏡》作任何對比。

劇集橋段讓人聯想起燒腦神劇《黑鏡》（Black mirror）的單元《Hang the DJ》。（Netflix）

雖然劇集節奏明快，拋出的懸念亦充滿追看性，可惜全劇的敗筆在於女主角的刻劃不夠立體。女主角的一舉一動都不夠奸詐，亦沒有應有的心狠手辣，生硬的演技很難令觀眾入戲，作為主線較為平淡。相反劇中另外兩條貼地的支線更有趣。讓記者留下深刻印象的，是夫婦Hannah和Mark原本感情穩定，但Hannah因好奇心而將Mark的DNA去做配對，更暗地裡跟Mark的完美愛人成為朋友，可惜最後竟親手毀掉婚姻。

其實以DNA作配對這個題材理應有很大發揮空間，可能是編劇太貪心，加入那宗沒有懸念的命案，然後側重於女主角如何因戀棧權力而極力掩蓋所犯下的罪，根本沒有令劇集更加豐富。如果撇除毫不神秘的命案，集中講述DNA配對帶出的感情或社會問題可能會更好。